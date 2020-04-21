Джессика Альба в жизни оказалась не такой стройной, как в Instagram

Настоящая фигура Джессики Альбы оказалась отлична от той, что звезда демонстрирует в Instagram. Киноманы отмечают, что славу и армию поклонников актрисе во многом обеспечила эффектная внешность. Если верить ее странице в микроблоге, она сохранила стройность и изящество даже после рождения трех детей. С появлением у нее третьего ребенка знаменитость располнела, но уже через полгода восстановила форму.

Сейчас страница Джессики в соцсети периодически пополняется снимками в коротких топах и легинсах. Поклонники по-прежнему восхищаются ее идеальными бедрами, стройными ногами и тонкой талией. Однако через две недели после очередной знойной публикации папарацци подловили голливудскую звезду с дочерью на прогулке. Как выяснилось, в жизни Альба выглядит не такой стройной, как в сети, а ее ноги заметно толще. Фото опубликовало портал Wday.ru.

На фигуре актрисы могло сказаться пребывание в самоизоляции. Но две недели — не такой большой срок, чтобы успеть испортить стройные формы. Из этого поклонники делают вывод, что Альба, как и многие другие, корректирует кадры с собой с помощью фотошопа.

Ранее 5-tv.ru писал, что певицу Нюшу заподозрили в использовании фотошопа.