«Мало половин» для малышки: Анна Бузова ответила на критику воспитания дочери
Полуторамесячная девочка еще не понимает содержание песен, но чувствует музыку своей тети душой.
Фото: legion-media/Persona Stars/038
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Анна Бузова объяснила, зачем поет полуторамесячной дочери песни сестры
Сестру певицы Ольги Бузовой — Анну — раскритиковали за песни и чтение сказок полуторамесячной дочери Марии. Некоторые подписчики сочли такие занятия преждевременными. В ответ 38-летняя блогер объяснила в личном блоге, что для нее важен контакт с ребенком.
Анна поет дочери на английском языке, а также включает в свой репертуар песню «Мало половин» сестры Ольги. По словам молодой мамы, малышка пока не понимает содержания, но может реагировать на интонации и знакомые голоса.
«Блин, вы серьезно? <…> Ну это же просто способ провести время с ребенком: она чувствует тепло, чувствует заботу, интонацию, знакомые голоса, и абсолютно неважно, что ты там говоришь», — отметила Анна.
Ее муж Константин Штрыкин читает Марии сказки каждый вечер. Как рассказала Анна, эта традиция появилась еще во время беременности — примерно семь месяцев назад. Поэтому замечания о том, что начинать чтение слишком рано, ее удивили.
Бузова также вспомнила, как после рождения дочь перестала плакать на руках у отца, когда он заговорил с ней. Анна считает, что малышка узнала его голос. Этот эпизод она привела в поддержку своего совета будущим родителям общаться с ребенком еще до родов.
Мария родилась 11 августа и стала первым ребенком Анны и Константина. Ранее блогер рассказывала о кесаревом сечении и призывала будущих мам уделять главное внимание своему здоровью и безопасности малыша.
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