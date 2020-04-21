«Какая чушь!» — Стоцкая опровергла слухи о том, что стала жертвой мошенничества
Звезда искренне удивилась, что некоторые СМИ разместили недостоверную информацию, при этом якобы цитируя певицу.
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Фото, видео: Instagram @100tskaya, 5-tv.ru
Известная певица Анастасия Стоцкая в беседе с 5-tv.ru опровергла слухи о том, что интернет-мошенники «обули» ее на 140 тысяч рублей. По данным некоторых СМИ, 38-летняя звезда эстрады попала в засаду, когда пыталась купить в сети кроссовки из Европы.
«Нет, я ни от чего не пострадала. Откуда такая информация, я не поняла? Какая чушь! Нет, такого не было! Я не понимаю вообще, откуда это», — с недоумением заявила Стоцкая.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что несколько изданий опубликовали статьи, из которых становилось отчетливо ясно: звезда поддалась на провокации злоумышленников и перечислила им значительную сумму, якобы заплатив за брендовые вещи.
«В итоге ни денег, ни товара. Почему аккаунт мошенников, которые обманули меня на 140 тысяч, до сих пор существует и продолжает процветать, надувая людей?» — цитировали Анастасию СМИ.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как внучка режиссера Сергея Образцова поддалась гипнозу и перевела мошенникам 2,5 миллиона рублей.
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