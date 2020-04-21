В Кремле отреагировали на ситуацию с рекордным падением цен на нефть
Как утверждают экономисты, подобная ситуация произошла впервые за несколько десятков лет.
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Фото, видео: ТАСС / Алеев Егор, 5-tv.ru
Ситуация с обвалом цен на нефть никак не отразится на экономике России. Об этом в беседе с представителями СМИ заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам государственного деятеля, Кремль очень внимательно следит за происходящим на нефтяном рынке и ежедневно мониторит динамику изменения цен на «черное золото». Так, Песков уточнил, что крах потерпели именно майские фьючерсы, но цена на нефть еще ни разу не уходила в отрицательное значение.
«Что касается вот этой вот свистопляски с фьючерсами, то это абсолютно такой спекулятивный момент. Торговый, чисто торговый момент, который был связан с датой закрытия торгов по фьючерсам на май. И, безусловно, этому не нужно придавать какую-то апокалиптическую окраску», — отметил пресс-секретарь российского лидера.
Кроме того, Дмитрий Песков добавил, что сегодня специалисты в сфере экономики прекрасно понимают, чем вызваны подобные изменения, но твердо уверены, что никакие колебания не смогут дестабилизировать ситуацию в стране.
«Цены на нефть демонстрируют хоть и не положительную динамику, но не подвержены таким обвальным изменениям, как это коснулось фьючерсов. Еще раз повторяю — эта ситуация неприятная. Но тем не менее не нужно ее ассоциировать с текущей динамикой», — решительно заверил россиян госслужащий.
По его словам, единственное, что сегодня особенно важно — адекватная политика правительства России, которая позволит избежать ужасных последствий падения мировой экономики для нашего государства, в случае, если это произойдет.
«Нашего руководство располагает всеми необходимыми резервами. <…> Конечно, при необходимости, все эти ресурсы, которые имеются под рукой, будут задействоваться», — на оптимистичной ноте закончил Песков.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что фьючерсы на нефть WTI впервые с 1983 года рухнули почти на 300%.
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