Как Пугачева отпраздновала день рождения в самоизоляции в собственном замке

Алле Пугачевой на прошлой неделе исполнился 71 год. С кем Примадонна отметила радостное событие? Как поздравили певицу дети? Что пожелали звездные коллеги? И чем народная артистка занимается на карантине? Только в программе «Светская Хроника».

Пугачева: «У нас семья любит друг друга. Муж жену, я мужа, дети — маму и папу. А чего еще желать?»

15 апреля свой день рождения отмечала главная певица российской эстрады — Алла Пугачева. В прошлом году Примадонна отпраздновала юбилей грандиозным концертом в Кремлевском дворце. В этот раз из-за пандемии коронавируса Алле Борисовне пришлось ограничиться скромным торжеством в кругу семьи. Коллеги по шоу-бизнесу поздравляли звезду дистанционно:

Филипп Киркоров: «С Днем Рождения, моя Муза и Вдохновение».

Светлана Лобода: «Наверное лучшее, что можно пожелать сегодня — это здоровья Вам и Вашей семье! Пусть в Вашем доме всегда живет радость!»

Николай Басков: «Дорогая Алла Борисовна, Вы, как никто, всегда остаетесь в тренде и умеете удивлять! Хочу сказать спасибо за творческий тандем, за поддержку, за отношение, за дружбу. Будьте абсолютно счастливы!»

Даже старшей дочери звезды Кристине Орбакайте пришлось отправлять свои пожелания виртуально. Зато шестилетние близнецы Лиза и Гарри преподнесли маме подарки лично.

Как и вся страна, Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми сидит дома. Но, учитывая веселую компанию, вряд ли у нее есть время скучать.

Ситуация в мире сложная. И когда Примадонна выйдет на большую сцену, неизвестно. Впрочем, она и до этого редко радовала поклонников. Только в прошлом году, наконец, дала юбилейный концерт в Москве, потом в Минске.

Хореограф Егор Дружинин ставил для народной артистки музыкальные номера. О сотрудничестве с Примадонной он вспоминает с удовольствием. Но признается: было нелегко.

«А вы когда-нибудь с Пугачевой пробовали работать? Вот это самая большая сложность, потому что она сложный, многогранный, непростой, требовательный и очень обстоятельный в работе человек», — признался Дружинин в интервью программе «Светская Хроника».

У друзей и коллег разные впечатления о встрече с Аллой Борисовной. Но все они сходятся в одном: эта женщина никого не оставляет равнодушным.

Тамара Гвердцители, певица: «Все, что она произносит, что она делает, это настолько важно и значительно».

За более чем полвека на сцене, Пугачева исполнила почти 500 песен, выступала на лучших концертных площадках мира, завоевала любовь миллионов поклонников.

Певица Зара: «Это уникальная артистка. Она не просто поет, она проживает, она пропускает. Это великая актриса».

Но, как признается сама Примадонна, главное ее сокровище — это большая и дружная семья.