Певица чувствует себя хорошо и скоро сможет отправиться домой.

Представитель Булановой назвал возможную дату ее выписки из больницы

Фото: Instagram @bulanova.official

Певицу Татьяну Буланову могут выписать из медицинского исследовательского центра имени Алмазова 23 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя артистки Константина Сергеева.

«Самочувствие вполне нормальное, все хорошо. В четверг должны выписать, в первой половине дня четверга все будет понятно», — сказал собеседник агентства.

Как сообщал 5-tv.ru, Татьяна Буланова была госпитализирована 11 апреля. Звезду отвезли в одну из клиник в Санкт-Петербурге с подозрением на инсульт. Вскоре ее перевели в реанимационное отделение. Незадолго до этого певица в течение нескольких дней жаловалась на онемение руки.

Концертный директор Татьяны Булановой в Северной столице ранее тоже сообщила 5-tv.ru, что певица может быть выписана из больницы на этой неделе.

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