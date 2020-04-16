«Хорошо себя чувствует»: Татьяну Буланову перевели из реанимации

Заслуженная артистка России, знаменитая эстрадная певица Татьяна Буланова идет на поправку. 11 апреля звезда была госпитализирована в петербургскую клинику с подозрением на инсульт, где ее поместили в реанимационное отделение. Обеспокоенные здоровьем любимой артистки фанаты ждали новостей и о ее состоянии.

Пиар-директор исполнительницы Лариса Рассказова успокоила поклонников, сообщив в интервью 5-tv.ru, что любимую миллионами звезду перевели из реанимации в отдельную палату.

«Татьяна Ивановна сейчас в отдельной палате. У нее идет улучшение. Неделю еще где-то она пролежит. У нее было подозрение на инсульт. <…> Сейчас хорошо себя чувствует», — пояснила представитель Булановой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Татьяна Буланова в прединсультном состоянии была доставлена в петербургскую больницу. Стало известно, что певица несколько дней жаловалась на онемение руки.