Концертный директор Булановой сказала, когда певицу выпишут из больницы

Популярная артистка продолжает лечение после госпитализации с подозрением на инсульт.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Популярная российская певица Татьяна Буланова будет выписана из больницы не раньше, чем через неделю. Об этом 5-tv.ru сообщила ее концертный директор в Санкт-Петербурге Лариса Рассказова.

«Пока она в отдельной палате. Говорят, выпишут не раньше, чем через неделю», — сообщила Рассказова.

Она отрицательно ответила на вопрос корреспондента 5-tv.ru, находится ли сейчас Буланова в палате интенсивной терапии.

«Я думаю, что в понедельник будет какая-то более или менее понятная информация. Пока она там лечится», — подытожила представитель певицы.

Как сообщал 5-tv.ru, Татьяна Буланова была госпитализирована 11 апреля. Звезду отвезли в одну из клиник в Санкт-Петербурге с подозрением на инсульт. Вскоре ее перевели в реанимационное отделение. Незадолго до этого певица в течение нескольких дней жаловалась на онемение руки.

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