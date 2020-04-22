Путин обсудил с губернатором Приморья ситуацию с СОVID-19 и развитие региона
Олег Кожемяко доложил президенту, что в больницах региона для пациентов с коронавирусом уже готово 485 мест, 340 из них подключены к кислороду.
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Фото, видео: ТАСС / Дружинин Алексей, 5-tv.ru
Ситуацию в отдельных регионах Владимир Путин обсудил с губернаторами. Об обстановке в Приморье президенту доложил Олег Кожемяко. По его словам, средства от правительства на выплаты врачам, закупку оборудования — получены в полном объеме. Сейчас разворачивают коечный фонд.
«К 15 числу мы развернули 485 коек, 340 из них подключены к кислороду — это сто процентов от норматива. И к 28 числу мы развернем все 948 коек», — сказал Олег Кожемяко.
«Надо такими же темпами двигаться дальше. Мы понимаем с вами, что этого может не потребоваться, но в наличие это должно быть», — ответил Владимир Путин.
Губернатор доложил президенту о восстановлении мостов между Владивостоком и Находкой. Конструкции постоянно разрушаются, и это вызывает проблемы с поставкой грузов для работы приморских предприятий, в том числе судостроительной отрасли. Путин поручил Минтрансу проработать вопрос.
В Калининградской области ситуация с коронавирусом — контролируемая. Об этом президенту доложил губернатор Антон Алиханов. Власти возобновили работу промышленных предприятий. Есть планы и по запуску других секторов экономики. Но нужна поддержка гостиничного бизнеса, чтобы уберечь его от банкротства.
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