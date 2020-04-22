🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля, для всех знаков зодиака

Вы — прирожденные целители. Нередко кому-то становится лучше, если вы просто присутствуете рядом. Но этот дар требует самоотверженности. Быть рядом, значит, сопереживать. Примите свое предназначение с благодарностью. И вам это вернется с щедрой добавкой.

Вы не одиноки, даже если вас преследует это чувство. За вами всегда стояли сильные союзники. И пришло время обратить на них внимание. Мир вращает любовь, так говорили древние. Поверьте им и позвольте вашему кругу прийти вам на помощь. Возможно, у вас есть соратники, о которых вы даже не догадывались.

Мы часто ждем радости, светлых событий, нечаянной удачи. Но как только они приходят, пасуем. Задумайтесь, что вас пугает? Разве вы не ждали хороших новостей? Ваше внутреннее предубеждение мешает вам, Тельцы. Выдохните беспокойство и откройте, наконец, двери радости.

Вы задумывались о том, что все ваши мечты и желания имеют потолок? А чем они реально ограничены? Что мешает вам дать простор своему воображению, Овны? Вселенная ждет от вас смелости, разрушьте блоки и помечтайте. Она вам поможет в свершении задуманного, вот увидите.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 22 апреля, убывающая Луна находится в знаке Овна. В этот день пора астрологи рекомендуют попробовать изменить свое мнение касательно некоторых вещей. Стоит посмотреть на мир с иного ракурса. Также это время благоприятно для проявления лидерских качеств и налаживания личных отношений.

♌ Лев

Вы вступаете в новую фазу своей жизни, которая является синонимом свободы. Для этого нужно отринуть прошлое. Подумайте, кем вы были, и что вас в этом не устраивало. Доверьтесь энергии ветра, и он направит вас в ваше будущее. Не цепляйтесь за прошлое, им нельзя жить.

Космический совет: отпустите прошлое и вступите на путь свободы.

♍ Дева

Вы боитесь, что вас застанут врасплох. Не стоит, в этот день вы найдете свой триггер, который поможет вам выплеснуть негативные потоки энергии. Уйдите в отрыв, следуйте по пути наименьшего сопротивления. И то, чего вы ждете и заслуживаете, придет к вам.

Космический совет: следуйте по пути наименьшего сопротивления.

♎ Весы

Для вас, Весы, это день проверки силы. Вы оказались в плену цикличной ситуации. Пора разорвать этот круг. Что вам мешало все это время? Подумайте, ответ лежит на поверхности. Может быть, у вас открылись старые раны? Излечите их любовью. Время писать свой сценарий жизни!

Космический совет: время писать свой сценарий жизни.

♏ Скорпион

Нет черного и белого, жизнь полна полутонов. Подумайте об этом, Скорпионы. Вы несколько сгущаете краски, оценивая ситуацию, в которой оказались. Вспомните о том, что во всем нужно видеть и положительные моменты. Это будет для вас уроком, который вам преподносит Вселенная.

Космический совет: не сгущайте краски, все не так плохо, как вам кажется.

♐ Стрелец

Вы входите в новую фазу жизни, и в ней вы — лидер. Поверьте в себя и свои силы. Страх вам больше не спутник, отпустите его. Вместо него вашим верным оруженосцем станет мужество. Вам будет легко взять на себя новую роль и сыграть ее блестяще. Будьте смелее! Космический совет: станьте лидером в своем новом деле.

♑ Козерог

Вы ждете жизни в розовом цвете. Но она не бывает такой, у нее есть всегда обратная сторона. Вспомните о двойственности этого мира. И примите это, как данность. Вам не нужно бояться ночных теней, если вы можете с ними подружиться. Тьма станет верным союзником, если вы взгляните на нее по-новому.

Космический совет: вспомните о двойственности этого мира.

♒ Водолей

Посмотрите на свои проблемы с высоты птичьего полета. Особенно, если это мелочи, которые вас раздражают. Будьте выше этого, не тратьте свои силы на пустяки. Следите за своими словам, возможно, их неверно толкуют и это приносит вам неприятности.

Космический совет: взгляните на свои проблемы с высоты птичьего полета.

♊ Рыбы

Вспомните, что небо слышит наши мольбы. Главное, чтобы намерения ваши были чисты и искренни. Обратите внимание на знаки, которые вам дает Вселенная. Можете даже попросить сигнала, Рыбы. Ваша просьба не останется без ответа, это факт.

Космический совет: попросите знак у Вселенной.

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