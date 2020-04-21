Эпоха черного Месяца: гороскоп для всех знаков зодиака на самый опасный период в году

Продолжается эпоха черного Месяца. 21 апреля — канун новолуния. В это время в обществе могут царить пессимистические настроения. Астрологи рекомендуют избегать толпы и не спешить совершать активных действий. Каждому предстоит избавиться от собственного эгоизма. Следует уделять больше внимания и заботы пожилым и нетрудоспособным людям. На этот сложный период экспертами составлен гороскоп для всех знаков зодиака, пишет Unian.net.

Овен

Вам нужно поразмыслить над причинами быстрых трат. Стоит более эффективно расходовать заработанное трудом и потом. Не хотите слушать советов близких людей? Тогда в последующем не удивляйтесь, что ваше мнение ничего не будет стоить.

Телец

Прекратите тратить в своей голове еще не заработанные деньги. Вы можете переоценить свое финансовое положение, что приведет к негативным последствиям.

Близнецы

Ваше терпение и силы на исходе. Лучше передать на время заботу о детях своим близким. Финансы позволяют заняться вам благотворительностью. Не скупитесь, это даст свои плоды.

Рак

Что-то спровоцирует вас вспомнить об ужасных фактах из прошлого. Не поддавайтесь пессимистическим настроениям. Помните, что раньше было много хорошего и светлого.

Лев

Перестаньте докучать близким с требованиями о постоянном внимании к вашей персоне. Сейчас у них и без того полно хлопот. Поумерьте свой эгоизм.

Дева

Если вам предложат подработать — соглашайтесь, вам отлично заплатят. В скором времени, вы можете совершить максимально удачную и выгодную покупку, о которой давно мечтали.

Весы

На время стоит отказаться от большого количества деловых встреч (пускай и по скайпу) и переговоров с партнерами. Сейчас важно как можно больше уделять времени семье.

Скорпион

Вам грозит потеря чего-то драгоценного. Для этого следует вынести из дома мусор и прочий хлам, которым вы давно не пользуетесь. Это будет чем-то вроде «откупа» за любимую вами вещь.

Стрелец

Крупных финансовых поступлений ожидать не приходится. Любые операции с деньгами лучше перенести на более удачный период. Пришло время найти для себя новое увлекательное хобби.

Козерог

У вас есть некая гениальная идея, на воплощение которой, однако, у вас нет средств. Выход есть: попросите группу единомышленников о донате, поощрительном взносе. Поверьте, у вас больше сторонников, чем вы думаете.

Водолей

Близкие люди от всей души пытаются вам помочь. Они искренне желают, чтобы вы были счастливы и не требуют ничего взамен. Не отталкивайте любимых в этот момент.

Рыбы

Не нужно взваливать проблемы близких на свои плечи. Таким образом вы лишите их инициативности и самостоятельности. Позаботьтесь о себе.

Ранее 5-tv.ru писал, что сулят планеты на неделю с 20 по 26 апреля.