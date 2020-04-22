В РФ могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов. Стоит ли бежать в аптеку?
Российские фармкомпании могут перестать производить доступные препараты из-за их нерентабельности.
Закрыть
Смотрите также:
Страстная суббота 18 апреля: что категорически нельзя делать за день до Пасхи
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху
Что нужно и что категорически нельзя делать в Чистый четверг
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 апреля
Поклонники гадают, что за мужчина вместе с Самойловой и детьми красил яйца на Пасху
«По тысяче долларов за подписку»: Деми Роуз решила помочь оставшимся без работы из-за пандемии
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака
Приметы на Пасху 19 апреля: Как нужно провести этот день, чтобы привлечь благополучие
Вернувшийся из США школьник рассказал о трудностях, с которыми столкнулся
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 апреля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС / Кирилл Кухмарь, 5-tv.ru
Российские фармацевты обратились в Минпромторг. Грозят прекратить выпуск дешевых лекарств, а значит с полок могут исчезнуть такие популярные препараты, как парацетамол или ибупрофен. Цены на них жестко контролируются, при этом стоимость сырья все время растет. Стоит ли бежать в аптеку и закупаться бюджетными лекарствами? — в проблеме разбирался корреспондент МИЦ «Известия» Кирилл Сергеев. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство РФ выделило более 270 миллионов рублей на закупку препарата «Онкаспар» для детей.
Читайте также
42%
1.59 82.62
1.52
Нашли ошибку?