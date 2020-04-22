В РФ могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов. Стоит ли бежать в аптеку?

Российские фармацевты обратились в Минпромторг. Грозят прекратить выпуск дешевых лекарств, а значит с полок могут исчезнуть такие популярные препараты, как парацетамол или ибупрофен. Цены на них жестко контролируются, при этом стоимость сырья все время растет. Стоит ли бежать в аптеку и закупаться бюджетными лекарствами? — в проблеме разбирался корреспондент МИЦ «Известия» Кирилл Сергеев. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство РФ выделило более 270 миллионов рублей на закупку препарата «Онкаспар» для детей.