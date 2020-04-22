Министр энергетики РФ прокомментировал рекордное падение цены на нефть WTI

Александр Новак заверил, что страны ОПЕК+ следят за ситуацией и готовы реагировать.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Мальгавко

Рекордное падение цен на майские фьючерсы нефти марки WTI до отрицательных величин прокомментировал министр энергетики РФ Александр Новак. По его словам, которые приводит ТАСС, не следует излишне драматизировать ситуацию, так как страны ОПЕК+ внимательно следят за происходящим на рынке и готовы реагировать.

«Важно понимать, что это бумажный рынок, то есть торговля производными финансовыми инструментами, а не физической нефтью. Котировки июньского фьючерса на Brent и WTI существенно выше, хотя тоже подвергнуты волатильности из-за общего негативного настроения на рынке», — пояснил министр.

Также он отметил, что давление на рынок будет сохраняться до начала действия нового соглашения ОПЕК+, которое вступит в силу в мае. Что касается самого падения цены фьючерсов, по его мнению, оно связано с действиями спекулянтов.

20 апреля цена майских фьючерсов на нефть WTI рухнула почти на 300% к окончанию торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX), опустившись до минус 37,63 доллара за баррель. Это первый случай в истории, когда за «черное золото» производители были вынуждены доплачивать покупателям, чтобы те забрали товар. Это оказалось связано с тем, что в связи с пандемией коронавируса рынок оказался наводнен нефтью из-за низкого спроса, и резервуарных мощностей для ее хранения было недостаточно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле отреагировали на ситуацию с рекордным падением цен на нефть.

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