Недавно поющая телеведущая устроила купание в лапше быстрого приготовления из-за спора с блогером.

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Фото, видео: Instagram @_agentgirl_

Тема:
Ольга Бузова

Ведущая Анастасия Ивлеева поделилась в Instagram забавной публикацией. Светская львица разместила в соцсети фотографию, на которой незнакомка позирует в ванне, заполненной лапшой быстрого приготовления. С помощью фотошопа телезвезда приделала женщине на снимке собственное лицо.

«В этом мире я — Королева, не нравится — живи в другом», — иронично подписала пост знаменитость.

Instagram @_agentgirl_

Поклонники тут же пришли к выводу — Анастасия Ивлеева решила посмеяться над недавней выходкой певицы Ольги Бузовой. Большинство фанатов телеведущей высоко оценили чувство юмора кумира и принялись шутить вслед за ней.

«Стеб на Бузову?»

«Бузова вошла в чат!»

«Только ты так можешь стебать Бузову, что никто даже не понимает этого!»

«Где-то плачет Оля после фото. Настя, ты — топ», — написали фолловеры.

13 апреля Ольга Бузова приняла ванну с лапшой быстрого приготовления. Ей пришлось пойти на это из-за игры-челленджа с блогером Гусейном Гасановым. Во время купания певица позировала на камеру в купальнике, превратив весьма странную водную процедуру в полуэротическую фотосессию.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасия Ивлеева и Егор Крид в прямом эфире вывалили себе на голову майонез со шпротами.

Тема:
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