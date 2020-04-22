Миколас Орбакас рассказал, как живется в Литве в период пандемии коронавируса.

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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Отец Кристины Орбакайте и первый муж Аллы Пугачевой Миколас Орбакас рассказал газете «Антенна», как живет в Литве во время пандемии коронавируса. По его словам, он с нынешней супругой существует на одну только пенсию. Дочь при этом, по его словам, его все-таки не оставляет.

Российская пенсия бывшего мужа Примадонны — 20 тысяч рублей, плюс надбавка в тысячу. Однако цены в Вильнюсе в валюте, поэтому особо не пошикуешь.

«Здесь это считается не очень много. Да и когда рубль упал, на нас сильно сказалось, ведь цены-то в евро», — отмечает Орбакас.

Но знаменитая дочь, по его словам, его поддерживает. После пандемии Миколас надеется приехать в Россию и повидаться с ней уже лично.

«Кристина меня не оставляет, помогает. Дочь есть дочь. Видимся и с ней, и с внучкой Клавой с помощью современных технических средств, разговариваем, поддерживаем тесную связь», — рассказал экс-супруг Пугачевой.

С бывшей женой, по его словам, он тоже остался в теплых отношениях. Недавно поздравил ее через журналистов с днем рождения и получил потом ответные поздравления: у бывших супругов даты праздника рядом, 15 и 16 апреля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Пугачева оказалась в изоляции в собственном замке даже без права прогулки по саду.

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