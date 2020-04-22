Какой гаджет может нанести непоправимый вред здоровью во время пандемии?

Слишком частое использование мобильных телефонов в период самоизоляции может привести к большим проблемам со здоровьем. Так, излишнее сидение в социальных сетях — верный путь к потере зрения, считает главный детский офтальмолог Минздрава Ростовской области Александр Ушников.

В беседе с «Российской газетой» медик отметил, что телефоны изначально создавались для кратковременного обмена сообщениями или непродолжительных звонков, а вот мобильные игры или другие приложения вызывают лишь нездоровую привязанность. Кроме того, большую опасность, по мнению врача, таят и планшеты. Ведь они пользуются популярностью не только у взрослых, но и у детей.

«Малыши от двух лет до пяти смотрят их целыми днями. Этого нельзя делать категорически. Лучше играть, рисовать, что-то мастерить, читать детям книжки. Но никак не напрягать их органы зрения такой нагрузкой», — пояснил офтальмолог.

Со счетов нельзя сбрасывать и компьютеры, уверен Александр Ушников. Ведь любое длительное напряжение глазной мышцы приводит к ее спазму и, как следствие, дисфункции. По мнению медика, в современном мире есть только единственный способ обезопасить себя от губительного влияния гаджетов на зрение — чередование работы за устройствами с отдыхом. В частности, не стоит забывать и про зарядку для глаз.

«Для взрослого возможны подходы к компьютеру пять-шесть раз в день примерно по часу с перерывом хотя бы в 30 минут», — посоветовал кандидат медицинских наук.

В заключение, собеседник издания добавил: главный сигнал к тому, что пора сокращать работу за гаджетом — появление головной боли, слезотечение, покраснение глаз. Игнорируя эти симптомы, можно посадить зрение навсегда.

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