Когда Пасха прошла и куличи подсохли: ТОП-3 вкуснейших десертов

Если у вас после Пасхи остались куличи, есть их вам уже надоело, а выкидывать жалко, то есть несколько рецептов вкусных десертов. Об этом рассказывает Clutch.ua.

Ленивая шарлотка

Вам понадобится:

Черствый кулич

Два яблока

Два яйца

Две столовые ложки сахара

Одна столовая ложка сухарей

Одна столовая ложка маргарина

0,5 стакана чернослива

0,5 стакана орехов

1,5 стакана молока

Приготовление:

Кулич нарезаем ломтиками. Отвариваем чернослив, очищаем от косточек, нарезаем соломкой. Далее очищаем яблоки от кожуры и сердцевины, нарезаем ломтиками. Трем яйца на терке, к ним добавляем сахар и молоко.

После чего смазываем форму маргарином и посыпаем молотыми сухарями. Ломтики кулича обмакиваем в яично-молочной смеси и выкладываем на дно и стенки формы. На них укладываем смесь из рубленых орехов, чернослива и яблок. Сверху накрываем оставшимися ломтиками кулича, выливаем остаток яично-молочной смеси. Ставим выпекаться в духовку на 20-30 минут.

Воздушный пирог

Вам понадобится:

350 грамм черствого кулича

200 миллилитров молока

100-150 грамм сахара

5 яиц

Сливочное масло

10 грамм сметаны

80 грамм грецких орехов

80 грамм шоколада

Панировочные сухари

Приготовление:

Кулич нарезаем небольшими кусочками и замачиваем в холодном молоке. Растапливаем сливочное масло и даем ему немного остыть. Смазываем форму маслом и посыпаем ее сухарями.

Желтки трем, добавляем сахар, растопленное сливочное масло и сметану. Все тщательно перемешиваем.

В отдельной тарелке взбиваем белки со щепоткой соли в крутую пену.

Размягченный кулич заливаем смесью с желтками и сметаной, хорошо перемешиваем и взбиваем миксером, чтобы избавиться от крупных кусочков. Сюда же добавляем смесь из белков и всыпаем рубленые грецкие орехи и шоколад.

Заполняем форму тестом и ставим в духовку с температурой 200 градусов до образования румяной корочки.

Готовый пирог остужаем, вынимаем из формы и посыпаем сахарной пудрой.

Вкусный торт

Вам понадобится:

Черствый кулич

500 миллилитров 30% сливок

Сахар

Фруктовый сироп

Консервированные персики

Приготовление:

Кулич нарезаем небольшими кусочками и выкладываем на дно разъемной формы для выпечки. Пропитываем фруктовым сиропом, взбиваем сливки с сахаром и выкладываем сверху.

На сливки выкладываем кусочки кулича, также пропитываем сиропом, сверху выкладываем нарезанные персики и еще раз взбитые сливки. Украшаем торт ломтиками персиков.

Отправляем торт в холодильник на 6 часов.

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