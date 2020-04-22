Когда Пасха прошла и куличи подсохли: ТОП-3 вкуснейших десертов
Многие говорят, что у настоящей хозяйки все на кухне спорится и ничего не выкидывается.
Фото: ТАСС/Феоктистов Дмитрий
Если у вас после Пасхи остались куличи, есть их вам уже надоело, а выкидывать жалко, то есть несколько рецептов вкусных десертов. Об этом рассказывает Clutch.ua.
Ленивая шарлотка
Вам понадобится:
- Черствый кулич
- Два яблока
- Два яйца
- Две столовые ложки сахара
- Одна столовая ложка сухарей
- Одна столовая ложка маргарина
- 0,5 стакана чернослива
- 0,5 стакана орехов
- 1,5 стакана молока
Приготовление:
Кулич нарезаем ломтиками. Отвариваем чернослив, очищаем от косточек, нарезаем соломкой. Далее очищаем яблоки от кожуры и сердцевины, нарезаем ломтиками. Трем яйца на терке, к ним добавляем сахар и молоко.
После чего смазываем форму маргарином и посыпаем молотыми сухарями. Ломтики кулича обмакиваем в яично-молочной смеси и выкладываем на дно и стенки формы. На них укладываем смесь из рубленых орехов, чернослива и яблок. Сверху накрываем оставшимися ломтиками кулича, выливаем остаток яично-молочной смеси. Ставим выпекаться в духовку на 20-30 минут.
Воздушный пирог
Вам понадобится:
- 350 грамм черствого кулича
- 200 миллилитров молока
- 100-150 грамм сахара
- 5 яиц
- Сливочное масло
- 10 грамм сметаны
- 80 грамм грецких орехов
- 80 грамм шоколада
- Панировочные сухари
Приготовление:
Кулич нарезаем небольшими кусочками и замачиваем в холодном молоке. Растапливаем сливочное масло и даем ему немного остыть. Смазываем форму маслом и посыпаем ее сухарями.
Желтки трем, добавляем сахар, растопленное сливочное масло и сметану. Все тщательно перемешиваем.
В отдельной тарелке взбиваем белки со щепоткой соли в крутую пену.
Размягченный кулич заливаем смесью с желтками и сметаной, хорошо перемешиваем и взбиваем миксером, чтобы избавиться от крупных кусочков. Сюда же добавляем смесь из белков и всыпаем рубленые грецкие орехи и шоколад.
Заполняем форму тестом и ставим в духовку с температурой 200 градусов до образования румяной корочки.
Готовый пирог остужаем, вынимаем из формы и посыпаем сахарной пудрой.
Вкусный торт
Вам понадобится:
- Черствый кулич
- 500 миллилитров 30% сливок
- Сахар
- Фруктовый сироп
- Консервированные персики
Приготовление:
Кулич нарезаем небольшими кусочками и выкладываем на дно разъемной формы для выпечки. Пропитываем фруктовым сиропом, взбиваем сливки с сахаром и выкладываем сверху.
На сливки выкладываем кусочки кулича, также пропитываем сиропом, сверху выкладываем нарезанные персики и еще раз взбитые сливки. Украшаем торт ломтиками персиков.
Отправляем торт в холодильник на 6 часов.
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