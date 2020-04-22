Видео: 18-летняя сотрудница отеля в Петербурге обвинила владельца в вооруженном нападении
Мужчина, по предварительной версии, выстрелил в сотрудницу несколько раз. Женщина госпитализирована с тяжелыми травмами.
Закрыть
Смотрите также:
Страстная суббота 18 апреля: что категорически нельзя делать за день до Пасхи
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху
Что нужно и что категорически нельзя делать в Чистый четверг
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 апреля
Поклонники гадают, что за мужчина вместе с Самойловой и детьми красил яйца на Пасху
«По тысяче долларов за подписку»: Деми Роуз решила помочь оставшимся без работы из-за пандемии
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака
Приметы на Пасху 19 апреля: Как нужно провести этот день, чтобы привлечь благополучие
Вернувшийся из США школьник рассказал о трудностях, с которыми столкнулся
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 апреля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com, МВД РФ
Собственник хостела «Отель-55», подозреваемый в нанесении увечий подчиненной, задержан в Петербурге. Об этом 5-tv.ru сообщил глава пресс-службы местного ГУ МВД Вячеслав Степченко.
Во вторник, 21 апреля, примерно в 18.40 по московскому времени в отделение полиции поступил сигнал о том, что в одном из отелей города, расположенного на Садовой улице, мужчина напал на девушку с оружием. Как выяснилось позже, сообщение поступило от 18-летней сотрудницы гостиницы, на которую напал ее собственный начальник.
По прибытии на место ЧП, правоохранители обнаружили 36-летнего гражданина — владельца бизнеса — с огнестрельным оружием в руках. Мужчину немедленно задержали, обезвредили и доставили в отделение. Бригада медиков госпитализировала потерпевшую в тяжелом состоянии. Девушка получила ранение глаза.
«У задержанного мужчины было установлено наличие наркотического опьянения. В связи с чем в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении. Кроме того, в ходе обыска было изъято оружие: три охотничьих ружья и два травматических пистолета, принадлежащих задержанному. В настоящий время по данному факту принято процессуальное решение. Устанавливаются причины и обстоятельства данного инцидента», — заключил руководитель пресс-службы.
МВД РФ
Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что иностранец изуродовал молодую женщину в московском отеле.
Читайте также
36%
1.59 82.62
1.52
Нашли ошибку?