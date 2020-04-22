Видео: 18-летняя сотрудница отеля в Петербурге обвинила владельца в вооруженном нападении

Собственник хостела «Отель-55», подозреваемый в нанесении увечий подчиненной, задержан в Петербурге. Об этом 5-tv.ru сообщил глава пресс-службы местного ГУ МВД Вячеслав Степченко.

Во вторник, 21 апреля, примерно в 18.40 по московскому времени в отделение полиции поступил сигнал о том, что в одном из отелей города, расположенного на Садовой улице, мужчина напал на девушку с оружием. Как выяснилось позже, сообщение поступило от 18-летней сотрудницы гостиницы, на которую напал ее собственный начальник.

По прибытии на место ЧП, правоохранители обнаружили 36-летнего гражданина — владельца бизнеса — с огнестрельным оружием в руках. Мужчину немедленно задержали, обезвредили и доставили в отделение. Бригада медиков госпитализировала потерпевшую в тяжелом состоянии. Девушка получила ранение глаза.

«У задержанного мужчины было установлено наличие наркотического опьянения. В связи с чем в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении. Кроме того, в ходе обыска было изъято оружие: три охотничьих ружья и два травматических пистолета, принадлежащих задержанному. В настоящий время по данному факту принято процессуальное решение. Устанавливаются причины и обстоятельства данного инцидента», — заключил руководитель пресс-службы.

МВД РФ

Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что иностранец изуродовал молодую женщину в московском отеле.