Иностранец изуродовал молодую девушку в московском отеле

К жестокому избиению девушки в московском отеле причастен иностранец. Об этом стало известно 5-tv.ru.

В декабре прошлого года 23-летняя девушка была госпитализирована в столичное медучреждение с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и множественными переломами лицевых костей.

По данным правоохранителей, неизвестный, находясь в одном из номеров столичной гостиницы, умышленно нанес девушке удар головой в область лица. Тем самым нападавший причинил потерпевшей тяжкий вред здоровью, опасный для жизни. После этого мужчина скрылся с места преступления.

Неизвестно что стало причиной избиения. Правоохранителями установлена причастность к данному инциденту 43-летнего уроженца Литвы. По данному факту проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Выясняются данные о месте жительства причастного к совершению преступления гражданина.

Ранее 5-tv.ru писал, что москвич расстрелял девушку из «травмата» в момент ссоры. Потерпевшая попала в реанимацию с ранениями в живот и травмами головы.