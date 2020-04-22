В результате действий злоумышленника пострадал один человек.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: police israélienne

В Израиле вооруженный ножом и бомбой террорист-одиночка напал на сотрудников КПП, сообщает Timesofisrael.com. Инцидент попал на камеры наружного видеонаблюдения.

По официальным данным, ЧП произошло в семи километрах от Иерусалима, на контрольно-пропускном пункте в городе Маале-Адумим. Боевик, перемещавшийся на личном автомобиле, сбил одного из израильских инспекторов, а после выбежал из машины и начал добивать его ножом. После нескольких ударов холодным оружием злоумышленник попытался спастись бегством, но тут же был ликвидирован правоохранителями, открывшими ответный огонь.

«Ранен 20-летний инспектор. В настоящий момент он находится под медицинским наблюдением в больнице Шаарей Цедек в Иерусалиме. Его состояние оценивается как стабильное, средней тяжести», — уточняет издание со ссылкой на источник в силовых структурах.

Полиции удалось установить личность террориста — им оказался 24-летний житель Палестины Ибрагим Мухаммад Хазази. В результате обыска в машине боевика была найдена бомба, которой агрессор не успел воспользоваться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Испании задержан один из самых опасных террористов ИГ*.

*ИГ — террористическая группировка, запрещенная в Российской Федерации.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
76.26
1.59 82.62
1.52
ТОП-4 знаков зодиака, представители которых талантливы от рождения

Последние новости

13:14
Видео: в Израиле вооруженный террорист напал на КПП
13:08
Двойник Бузовой: «Потратила три миллиона на пластику ради сходства со звездой»
13:00
Кабмин РФ остановил до 2021 года проверку бытовых счетчиков
12:52
На Москву обрушился снегопад с сильным ветром
12:37
Видео: 18-летняя сотрудница отеля в Петербурге обвинила владельца в вооруженном нападении
12:15
Как выжить в кризис с шестью детьми? Супруга Ромы Жукова о самоизоляции

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля, для всех знаков зодиака
Ученые раскрыли самый вероятный способ заражения коронавирусом
Мишустин планирует экстренное совещание с главами регионов на фоне СOVID-19

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок