Видео: в Израиле вооруженный террорист напал на КПП

В Израиле вооруженный ножом и бомбой террорист-одиночка напал на сотрудников КПП, сообщает Timesofisrael.com. Инцидент попал на камеры наружного видеонаблюдения.

По официальным данным, ЧП произошло в семи километрах от Иерусалима, на контрольно-пропускном пункте в городе Маале-Адумим. Боевик, перемещавшийся на личном автомобиле, сбил одного из израильских инспекторов, а после выбежал из машины и начал добивать его ножом. После нескольких ударов холодным оружием злоумышленник попытался спастись бегством, но тут же был ликвидирован правоохранителями, открывшими ответный огонь.

«Ранен 20-летний инспектор. В настоящий момент он находится под медицинским наблюдением в больнице Шаарей Цедек в Иерусалиме. Его состояние оценивается как стабильное, средней тяжести», — уточняет издание со ссылкой на источник в силовых структурах.

Полиции удалось установить личность террориста — им оказался 24-летний житель Палестины Ибрагим Мухаммад Хазази. В результате обыска в машине боевика была найдена бомба, которой агрессор не успел воспользоваться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Испании задержан один из самых опасных террористов ИГ*.

*ИГ — террористическая группировка, запрещенная в Российской Федерации.