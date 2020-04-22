Видео: в Израиле вооруженный террорист напал на КПП
В результате действий злоумышленника пострадал один человек.
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Фото, видео: police israélienne
В Израиле вооруженный ножом и бомбой террорист-одиночка напал на сотрудников КПП, сообщает Timesofisrael.com. Инцидент попал на камеры наружного видеонаблюдения.
По официальным данным, ЧП произошло в семи километрах от Иерусалима, на контрольно-пропускном пункте в городе Маале-Адумим. Боевик, перемещавшийся на личном автомобиле, сбил одного из израильских инспекторов, а после выбежал из машины и начал добивать его ножом. После нескольких ударов холодным оружием злоумышленник попытался спастись бегством, но тут же был ликвидирован правоохранителями, открывшими ответный огонь.
«Ранен 20-летний инспектор. В настоящий момент он находится под медицинским наблюдением в больнице Шаарей Цедек в Иерусалиме. Его состояние оценивается как стабильное, средней тяжести», — уточняет издание со ссылкой на источник в силовых структурах.
Полиции удалось установить личность террориста — им оказался 24-летний житель Палестины Ибрагим Мухаммад Хазази. В результате обыска в машине боевика была найдена бомба, которой агрессор не успел воспользоваться.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Испании задержан один из самых опасных террористов ИГ*.
*ИГ — террористическая группировка, запрещенная в Российской Федерации.
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