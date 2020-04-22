«Говорить о выходе на плато преждевременно»: Минздрав о ситуации с коронавирусом

Говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом в России еще очень рано. В настоящий момент никто не может назвать точной даты выхода на плато по заболеваемости COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

В ведомстве уточнили, что ежедневно в стране регистрируют сотни случаев инфицирования COVID-19. Согласно статистике, количество пациентов пока только растет.

«На сегодняшний день преждевременно говорить, как о достижении пика заболеваемости коронавирусной инфекцией, так и о выходе на так называемое „плато“. Поступающие данные о ситуации с заболеваемостью постоянно анализируются ведущими эпидемиологами и инфекционистами страны», — отметили в пресс-службе.

А также подчеркнули, что несмотря на всю сложность ситуации с коронавирусом в России, своевременно принятые эпидемиологические меры по борьбе с распространением инфекции позволили избежать «итальянского сценария». Так, именно благодаря пропускному режиму медицинские сети по всей территории государства сегодня работают в штатном режиме.

Плато эпидемии — период, который наступает после достижения пика заболеваемости. Выход на плато происходит, когда количество новых случаев заражения сегодня не превышает количества новых случаев вчера. Иначе говоря, когда ежедневный прирост составляет примерно одно и то же число человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за последние сутки число инфицированных COVID-19 в России увеличилось на 5236 человек.

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