За сутки число инфицированных COVID-19 в России увеличилось на 5236
За сутки в России полностью выздоровели 547 человек.
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Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель, 5-tv.ru
За последние сутки в России коронавирусом заразились 5236 человека в 78 регионах. Общее число достигло 57999, из них полностью выздоровели 4420 человека. Проведено более 2,25 миллионов тестов. Об этом сообщает оперштаб.
«За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 5236 в 78 регионах, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений 2275 (43,4%)», — говорится в сообщении.
В оперштабе добавили, что зафиксировано 57 летальных исходов. Таким образом общее число погибших на 22 апреля — 513 человек.
Наибольшее число заболевших коронавирусом за сутки зарегистрировано в Москве — 2548, Подмосковье — 631 и Санкт-Петербурге — 294.
Статистика по регионам:
- Москва - 2548
- Московская область - 631
- Санкт-Петербург - 294
- Рязанская область - 76
- Республика Татарстан - 75
- Калужская область - 72
- Мурманская область - 71
- Нижегородская область - 69
- Приморский край - 62
- Тульская область - 52
- Ростовская область - 52
- Брянская область - 49
- Республика Дагестан - 46
- Республика Ингушетия - 43
- Ленинградская область - 41
- Орловская область - 40
- Карачаево-Черкесская Республика - 39
- Смоленская область - 36
- Курская область - 34
- Республика Северная Осетия - 34
- Удмуртская Республика - 34
- Республика Мордовия - 30
- Пермский край - 29
- Тюменская область - 29
- Хабаровский край - 29
- Кировская область - 28
- Оренбургская область - 28
- Республика Бурятия - 28
- Тверская область - 27
- Чувашская Республика - 27
- Новгородская область - 26
- Воронежская область - 25
- Республика Башкортостан - 25
- Липецкая область - 24
- Кабардино-Балкарская Республика - 23
- Белгородская область - 22
- Республика Марий Эл - 22
- Саратовская область - 22
- Красноярский край - 22
- Республика Коми - 20
- Чеченская Республика - 20
- Краснодарский край - 20
- Калининградская область - 19
- Тамбовская область - 18
- Пензенская область - 16
- Новосибирская область - 16
- Камчатский край - 15
- Владимирская область - 13
- Ивановская область - 12
- Самарская область - 12
- Ярославская область - 11
- Республика Калмыкия - 11
- Ставропольский край - 11
- Астраханская область - 11
- Волгоградская область - 11
- Забайкальский край - 11
- Свердловская область - 10
- Челябинская область - 10
- Ульяновская область - 9
- Алтайский край - 9
- Кемеровская область - 9
- Еврейская АО - 9
- Костромская область - 7
- Вологодская область - 7
- Иркутская область - 7
- Ханты-Мансийский АО - 6
- Томская область - 6
- Республика Адыгея - 5
- Республика Саха (Якутия) - 5
- Псковская область - 4
- Омская область - 4
- Чукотский АО - 4
- Ямало-Ненецкий АО - 3
- Республика Хакасия - 3
- Амурская область - 3
- Архангельская область - 2
- Магаданская область - 2
- г. Севастополь - 1
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