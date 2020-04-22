За сутки число инфицированных COVID-19 в России увеличилось на 5236

За последние сутки в России коронавирусом заразились 5236 человека в 78 регионах. Общее число достигло 57999, из них полностью выздоровели 4420 человека. Проведено более 2,25 миллионов тестов. Об этом сообщает оперштаб.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 5236 в 78 регионах, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений 2275 (43,4%)», — говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что зафиксировано 57 летальных исходов. Таким образом общее число погибших на 22 апреля — 513 человек.

Наибольшее число заболевших коронавирусом за сутки зарегистрировано в Москве — 2548, Подмосковье — 631 и Санкт-Петербурге — 294.

Статистика по регионам:

Москва - 2548

Московская область - 631

Санкт-Петербург - 294

Рязанская область - 76

Республика Татарстан - 75

Калужская область - 72

Мурманская область - 71

Нижегородская область - 69

Приморский край - 62

Тульская область - 52

Ростовская область - 52

Брянская область - 49

Республика Дагестан - 46

Республика Ингушетия - 43

Ленинградская область - 41

Орловская область - 40

Карачаево-Черкесская Республика - 39

Смоленская область - 36

Курская область - 34

Республика Северная Осетия - 34

Удмуртская Республика - 34

Республика Мордовия - 30

Пермский край - 29

Тюменская область - 29

Хабаровский край - 29

Кировская область - 28

Оренбургская область - 28

Республика Бурятия - 28

Тверская область - 27

Чувашская Республика - 27

Новгородская область - 26

Воронежская область - 25

Республика Башкортостан - 25

Липецкая область - 24

Кабардино-Балкарская Республика - 23

Белгородская область - 22

Республика Марий Эл - 22

Саратовская область - 22

Красноярский край - 22

Республика Коми - 20

Чеченская Республика - 20

Краснодарский край - 20

Калининградская область - 19

Тамбовская область - 18

Пензенская область - 16

Новосибирская область - 16

Камчатский край - 15

Владимирская область - 13

Ивановская область - 12

Самарская область - 12

Ярославская область - 11

Республика Калмыкия - 11

Ставропольский край - 11

Астраханская область - 11

Волгоградская область - 11

Забайкальский край - 11

Свердловская область - 10

Челябинская область - 10

Ульяновская область - 9

Алтайский край - 9

Кемеровская область - 9

Еврейская АО - 9

Костромская область - 7

Вологодская область - 7

Иркутская область - 7

Ханты-Мансийский АО - 6

Томская область - 6

Республика Адыгея - 5

Республика Саха (Якутия) - 5

Псковская область - 4

Омская область - 4

Чукотский АО - 4

Ямало-Ненецкий АО - 3

Республика Хакасия - 3

Амурская область - 3

Архангельская область - 2

Магаданская область - 2

г. Севастополь - 1

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