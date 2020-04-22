За сутки число инфицированных COVID-19 в России увеличилось на 5236

За сутки в России полностью выздоровели 547 человек.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

За последние сутки в России коронавирусом заразились 5236 человека в 78 регионах. Общее число достигло 57999, из них полностью выздоровели 4420 человека. Проведено более 2,25 миллионов тестов. Об этом сообщает оперштаб.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 5236 в 78 регионах, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений 2275 (43,4%)», — говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что зафиксировано 57 летальных исходов. Таким образом общее число погибших на 22 апреля — 513 человек.

Наибольшее число заболевших коронавирусом за сутки зарегистрировано в Москве — 2548, Подмосковье — 631 и Санкт-Петербурге — 294.

Статистика по регионам:

  • Москва - 2548
  • Московская область - 631
  • Санкт-Петербург - 294
  • Рязанская область - 76
  • Республика Татарстан - 75
  • Калужская область - 72
  • Мурманская область - 71
  • Нижегородская область - 69
  • Приморский край - 62
  • Тульская область - 52
  • Ростовская область - 52
  • Брянская область - 49
  • Республика Дагестан - 46
  • Республика Ингушетия - 43
  • Ленинградская область - 41
  • Орловская область - 40
  • Карачаево-Черкесская Республика - 39
  • Смоленская область - 36
  • Курская область - 34
  • Республика Северная Осетия - 34
  • Удмуртская Республика - 34
  • Республика Мордовия - 30
  • Пермский край - 29
  • Тюменская область - 29
  • Хабаровский край - 29
  • Кировская область - 28
  • Оренбургская область - 28
  • Республика Бурятия - 28
  • Тверская область - 27
  • Чувашская Республика - 27
  • Новгородская область - 26
  • Воронежская область - 25
  • Республика Башкортостан - 25
  • Липецкая область - 24
  • Кабардино-Балкарская Республика - 23
  • Белгородская область - 22
  • Республика Марий Эл - 22
  • Саратовская область - 22
  • Красноярский край - 22
  • Республика Коми - 20
  • Чеченская Республика - 20
  • Краснодарский край - 20
  • Калининградская область - 19
  • Тамбовская область - 18
  • Пензенская область - 16
  • Новосибирская область - 16
  • Камчатский край - 15
  • Владимирская область - 13
  • Ивановская область - 12
  • Самарская область - 12
  • Ярославская область - 11
  • Республика Калмыкия - 11
  • Ставропольский край - 11
  • Астраханская область - 11
  • Волгоградская область - 11
  • Забайкальский край - 11
  • Свердловская область - 10
  • Челябинская область - 10
  • Ульяновская область - 9
  • Алтайский край - 9
  • Кемеровская область - 9
  • Еврейская АО - 9
  • Костромская область - 7
  • Вологодская область - 7
  • Иркутская область - 7
  • Ханты-Мансийский АО - 6
  • Томская область - 6
  • Республика Адыгея - 5
  • Республика Саха (Якутия) - 5
  • Псковская область - 4
  • Омская область - 4
  • Чукотский АО - 4
  • Ямало-Ненецкий АО - 3
  • Республика Хакасия - 3
  • Амурская область - 3
  • Архангельская область - 2
  • Магаданская область - 2
  • г. Севастополь - 1

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Тема:
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