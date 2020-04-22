«Красавцы»: Андрей Разин опубликовал редкое фото со своей женой
Продюсер также рассказал, что его супруга помогает детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
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Фото, видео: Instagram @razin_andrei_lm
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в первые за долго время опубликовал фото со своей молодой женой Маританной в Instagram. Он рассказал и о деятельности своей супруги. Оказывается, девушка имеет диплом психолога и сейчас начала работу по организации помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию или находящимся под опекой и попечительством.
«В настоящий момент она работает над большой комплексной программой по выявлению детей, которые имеют деструктивное поведение и склонность к суициду. Цель этой программы — выявление таких детей и оказание им психологической помощи», — поделился продюсер.
Подписчики похвалили желание Маританны помогать детям и пожелали здоровья супругам.
«Это здорово, что есть такие люди, как Маританна, которая помогает детям. Здоровье крепкого вам и всем!»
«Молодцы! Респект вам и низкий поклон»;
«Очень хорошее дело!» — прокомментировали пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Андрей Разин обвинил звезд в неуплате налогов и предрек им скорое разорение.
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