Права российских полицейских могут быть расширены

Правительство России рассмотрело поправки к закону «О полиции», расширяющие права сотрудников правоохранительных органов. Как передает Интерфакс, кабмин уже одобрил законопроект, однако в Госдуму документ еще не внесен.

Согласно возможным нововведениям, полицейские могут быть уполномочены вскрывать автомобили в случаях, если это необходимо для спасения человека, предотвращения преступления, другой чрезвычайной ситуации. При этом, если машина была вскрыта в отсутствии владельца, то его обязаны об этом уведомить в течение суток.

Кроме того, законопроектом предусматривается право полицейских оцеплять жилые дома и места проведения массовых мероприятий, и досматривать тех, кто находится в этой зоне.

В конце марта на фоне мер борьбы с коронавирусом был принят закон о расширении полномочий правительства РФ, которое в случае необходимости может вводить режим чрезвычайной ситуации.