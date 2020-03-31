Песков объяснил решение Госдумы наделить правительство правом вводить режим ЧС
Новый закон о расширении полномочий российского правительства был принят 31 марта.
Закрыть
Смотрите также:
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 марта, для всех знаков зодиака
ТОП-3 самых жестоких знака зодиака среди женщин
ТОП-3 знаков зодиака, которым просто на роду написано быть красивыми
Три знака зодиака, которые разбогатеют в апреле
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
«Человек-треугольник»: Глафира Тарханова показала результат диеты
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе беседы с представителями СМИ объяснил, в связи с чем правительство РФ наделили полномочиями самостоятельно вводить режим ЧС.
По его словам, в условиях сложной эпидемиологической ситуации в мире и на территории государства Кремль считает такое решение оправданным. Ведь именно кабинет министров сегодня занимается вопросом борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
«Поскольку основной штаб работает в правительстве, то совершенно естественно, что правительство должно иметь расширенные полномочия в той ситуации, через которую мы все с вами проходим», — пояснил государственный деятель.
Кроме того, Песков отметил, что при необходимости и сам глава государства может объявить режим ЧС. Однако в случае, когда контроль за развитием ситуации с COVID-19 осуществляется на уровне правительства, в этом нет никакого смысла.
«Он может это сделать де-юре и де-факто. Но непосредственный менеджмент ситуации по борьбе с распространением коронавируса осуществляется именно на уровне правительства, а правительство возглавляет Мишустин», — резюмировал пресс-секретарь российского лидера.
Закон о расширении полномочий российского правительства и его праве вводить режим ЧС был принят в ходе пленарного заседания Госдумы во вторник, 31 марта.
25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 31 мар
- «Это очень сложно»: эпидемиолог о снижении уровня заболеваемости СOVID-19
- 31 мар
- «Шашлык-пати не получится»: Нелли Ермолаева показала себя на карантине с семьей
- 31 мар
- Главврач Коммунарки прокомментировал информацию о своем заражении COVID-19
- 31 мар
- Онлайн-шоу о самоизоляции: День первый
- 31 мар
- «Эра гламура закончилась»: Васильев рассказал, какой будет мода после пандемии
- 31 мар
- Призывников будут отправлять в войска не ранее 20 мая — Шойгу
- 31 мар
- У главврача Коммунарки диагностирован коронавирус
- 31 мар
- Представитель Льва Лещенко отреагировал на обвинения певца в нарушении карантина
- 31 мар
- Правительство сможет тратить средства на борьбу с COVID-19 без поправок в бюджет
- 31 мар
- Крупный бизнес просит снять запрет на ввоз в РФ тест-систем на коронавирус
Читайте также
27%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?