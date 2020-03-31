Песков объяснил решение Госдумы наделить правительство правом вводить режим ЧС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе беседы с представителями СМИ объяснил, в связи с чем правительство РФ наделили полномочиями самостоятельно вводить режим ЧС.

По его словам, в условиях сложной эпидемиологической ситуации в мире и на территории государства Кремль считает такое решение оправданным. Ведь именно кабинет министров сегодня занимается вопросом борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

«Поскольку основной штаб работает в правительстве, то совершенно естественно, что правительство должно иметь расширенные полномочия в той ситуации, через которую мы все с вами проходим», — пояснил государственный деятель.

Кроме того, Песков отметил, что при необходимости и сам глава государства может объявить режим ЧС. Однако в случае, когда контроль за развитием ситуации с COVID-19 осуществляется на уровне правительства, в этом нет никакого смысла.

«Он может это сделать де-юре и де-факто. Но непосредственный менеджмент ситуации по борьбе с распространением коронавируса осуществляется именно на уровне правительства, а правительство возглавляет Мишустин», — резюмировал пресс-секретарь российского лидера.

Закон о расширении полномочий российского правительства и его праве вводить режим ЧС был принят в ходе пленарного заседания Госдумы во вторник, 31 марта.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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