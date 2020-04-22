Бывший офицер ФСБ рассказал о самом страшном расследовании в карьере
Мужчина признался: по его вине в ходе расследования чуть не убили сотрудницу полиции.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Christoph Reichwein, 5-tv.ru
Бывший офицер ФСБ Василий Литвинов впервые признался: он искренне мечтает забыть о том времени, когда расследовал одно из крупных и самых ужасных преступлений за всю карьеру.
Таинственное ЧП произошло в одном из SPA-салонов Санкт-Петербурга. Получив сигнал о смерти человека, Литвинов тут же выехал на место преступления, где застал рыдающую над телом супруга женщину — мужчина умер прямо в бассейне. Следов насильственной смерти не было, однако вдова погибшего твердила, что это — не случайность и не самоубийство.
Начав поиски преступника, Василий понял, что убийца — человек, не останавливающийся ни перед чем. Он путал следы, нападал на членов оперативно-розыскной группы и даже выкрал сослуживицу офицера, связал и отвез на середину реки, чтобы отомстить правоохранителям.
Как удалось спасти невинную молодую женщину? Кем оказался этот маньяк? И почему столько времени ему удавалось скрываться от следствия? Ответы на эти вопросы вы найдете только после просмотра новых серий детективного сериала «Свои», которые выходят в эфире Пятого канала с понедельника по четверг в 23.10.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему стоит посмотреть сериал «Триггер».
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