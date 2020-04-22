Деточкин, Иван Грозный и другие. От каких знаковых ролей отказался Юрий Никулин?

Цирковая карьера Юрия Никулина не раз мешала ему как актеру кинематографа. Несмотря на огромную любовь к кино, цирк всегда стоял для него на первом месте. И когда вставал вопрос: гастроли или съемки, всенародно любимый клоун выбирал гастроли. По этой причине ему пришлось отказаться от ряда знаковых киноролей, которые, в том числе писались под него.

В 1961 году Никулин сыграл в картине Эльдара Рязанова «Человек ниоткуда». Во время съемок он подкинул режиссеру идею фильма об автомобильном воре, который крадет машины у жуликов и переводит вырученные деньги в детские дома. Рязанову идея понравилась, и вскоре он сел за сценарий под рабочим названием «Угнали машину». В главной роли современного Робина Гуда Деточкина он видел только Никулина.

Впоследствии актер успешно прошел пробы, но когда пришло время съемок, цирк вместе с Никулиным отправился в многомесячные гастроли за границу. Выхлопотать актера на съемки Рязанов мог только с разрешения министра культуры. Чиновник ознакомился со сценарием фильма «Берегись автомобиля» и не только не отпустил актера, но и запретил снимать картину.

Режиссер смог приступить к съемкам лишь через несколько лет, но желаемый им актер вновь отправился в цирковые гастроли. Повторять печальный опыт Рязанов не стал. Роль Юрия Деточкина досталась Иннокентию Смоктуновскому. Впоследствии Никулин исполнил главную роль в другом фильме Рязанова «Старики-разбойники».

Кадр из фильма «Старики разбойники

В начале 60-х Никулин столкнулся в коридоре Мосфильма с Сергеем Бондарчуком. Режиссер отметил работу актера в ленте «Когда деревья были большими» и пообещал ему роль в своем фильме. Через два года клоуна пригласили на съемки киноэпопеи «Война и мир». Как оказалось, Бондарчук решил отдать ему роль капитана Тушина. Никулин согласился и взял отпуск.

Тем временем работа над картиной откладывалась, а отпуск кончился. Циркач уехал на очередные гастроли, а когда поступил долгожданный звонок, его не отпустили. Роль капитана Тушина в «Войне и мире» сыграл Николай Трофимов. После выхода фильма Бондарчук обещал снять Никулина в другой своей картине.

Вскоре актер получил приглашение на небольшую роль английского офицера в фильм Бондарчука «Ватерлоо». Но история с гастролями повторилась. Сняться у оскароносного режиссера актеру удалось лишь в 1975 году, в киноэпопее «Они сражались за Родину». Роль рядового Некрасова считается одной из лучших в фильмографии Никулина.



Кадр из фильма «Они сражались за Родину»

От ролей в двух лентах Леонида Гайдая актер отказался по собственному желанию. До поры он считался одним из любимцев режиссера, начиная с совместных работ с участием троицы Трус-Балбес-Бывалый. В 1968 году Гайдай специально под него придумал роль Семена Семеновича Горбункова в «Бриллиантовой руке». Через три года Никулин снялся в его версии «12 стульев» в роли дворника Тихона, хотя изначально пробовался на роль Воробьянинова, но не подошел по итогам проб. На этом их сотрудничество прекратилось.

При подготовке фильма «Иван Васильевич меняет профессию» Гайдай видел в ролях царя и управдома Бунши только Никулина. По неизвестным причинам актер отверг это предложение. То ли в дело вновь вмешались гастроли, то ли он боялся, что фильм по произведению на тот момент полулегального Булгакова ляжет на полку. Тем не менее фильм вышел, но уже без Никулина. Две главные роли в нем блистательно исполнил Юрий Яковлев. Говорят, впоследствии народный артист пожалел о своем отказе.

История с Никулиным сильно расстроила Гайдая, но через два года он вновь пригласил актера на съемочную площадку. На этот раз речь шла о фильме «Не может быть». Режиссер предложил ему роль крепко пьющего отца невесты. Пробы Никулина понравились всем, кроме него самого. Он вновь сказал «нет». Второго отказа мэтр не простил и зарекся звать Никулина в свои картины. А роль папаши исполнил второй любимчик Гайдая из легендарной кинотройки — Георгий Вицин.

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