Километровый столб пепла: в Индонезии проснулся вулкан Семеру

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 15 0

Жителей призвали держаться подальше от опасной зоны.

Какие вулканы активны в Индонезии

Фото: STRINGER/ТАСС

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В Индонезии произошло извержение вулкана Семеру

В Индонезии произошло извержение вулкана Семеру, расположенного на острове Ява. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на агентство по мониторингу вулканов PVMBG.

По данным специалистов, после извержения столб пепла поднялся примерно на километр над вершиной.

«Жителям рекомендуется находиться на расстоянии не менее 5 км от кратера», — говорится в материале.

PVMBG также предупредило об угрозе горячих облаков пепла и лавовых потоков. Они могут распространяться на расстояние до 17 километров от вершины вулкана.

Семеру находится примерно в 850 километрах от Анак-Кракатау, который, как ранее писал 5-tv.ru, тоже начал извергаться. Туристам, в том числе россиянам, находящимся в районах распространения пепла, рекомендовали оставаться в помещениях, а при выходе на улицу использовать маски и защищать глаза. Оба этих вулкана сейчас находятся на третьем уровне тревоги. Всего такой уровень опасности в стране установлен для пяти вулканов. Помимо Семеру и Анак-Кракатау, в список входят Мерапи, Левотоби-Лаки-Лаки и Синабунг.

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