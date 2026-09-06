Ушаков: Путин может провести встречу с Трампом в Китае

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 22 0

Главы двух государств прилетят туда на саммит АТЭС.

Когда Путин и Трамп проведут переговоры

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

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Президент России Владимир Путин может встретиться с американским лидером Дональдом Трампом на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

По его словам, российская сторона планирует двусторонние контакты главы государства с участниками саммита. В частности, готовится встреча Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.

«И также, если предоставится возможность, наш лидер встретится и с президентом США», — сказал Ушаков.

Помощник президента отметил, что Путин и Трамп планируют прибыть на саммит АТЭС. При этом возможная повестка их переговоров будет зависеть от продолжительности встречи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин провел переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал сам факт таких контактов признаком атмосферы доверия между Москвой и Вашингтоном.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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