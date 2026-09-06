«Поднимаю настроение»: как комик Арутюнов общается с инспекторами ГАИ

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 27 0

Артист использует свой творческий дар, чтобы очаровывать офицеров.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

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Комик Арутюнов очаровывает инспекторов ГАИ, отыгрывая голоса своих персонажей

Актер дубляжа и комик Карен Арутюнов, подаривший голос персонажу американского комикса «Дедпул», очаровывает инспекторов ГАИ, отыгрывая голоса своих персонажей. Об этом артист рассказал 5-tv.ru на мероприятии, посвященном пятилетию марки автомобиля «Атом».

«Иногда, когда останавливают для проверки, поднимаю настроение всем сотрудникам ДПС. Потому что я могу превратиться в своего персонажа и начать с ними общаться… «Какие-то проблемы, офицер?»… А они такие: «О, это же тот чувак», — поделился Арутюнов.

По словам актера, он редко нарушает правила. Когда же он устраивает свое фирменное представление, инспекторы приходят в восторг и зовут коллег посмотреть. Кроме того, они часто заглядывают в салон в поисках актрисы дубляжа Татьяны Шитовой и блогера Дарьей Блохиной — партнерш Арутюнова.

«Я говорю: „Все нормально, она в багажнике“… Конечно, я так шучу», — сказал Арутюнов.

Актер рассказал, что однажды, когда он ехал в аэропорт, его остановили на посту ГАИ. Инспектор подошел и уже хотел было представиться, но вдруг увидел, кто перед ним.

«Ааа… ладно. А ну-ка скажи что-нибудь… Дедпулу привет», — процитировал Арутюнов офицера.

Ранее Арутюнов рассказал корреспонденту 5-tv.ru о своем даре, который перенял у дедушки. Родственник комика не мог видеть, но обладал удивительным музыкальным слухом. Поэтому и сам Карен прекрасно поет, даже несмотря на отсутствие музыкального образования.

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