Отец-одиночка выучился на стилиста, чтобы создавать дочери оригинальные прически

Житель американского штата Колорадо Грег Викхерст выучился на стилиста, чтобы ежедневно радовать дочь оригинальными прическами. Его малышке Иззи было всего два года, когда ее мать ушла из жизни. Мужчина остался один на один с заботами по воспитанию и содержанию ребенка.

В определенный момент суровому на вид вдовцу пришлось впервые в жизни заплести дочери косички. Когда американец справился с задачей, он неожиданно снискал похвалу девочки, которая всецело поддержала его старания.

«Ты отлично справился, папочка!» — хвалит отца Иззи.

Грег Викхерст, увидев в глазах малышки поддержку и веру, решил, во что бы то ни стало, дать девочке любовь и заботу, которую она не успела получить от ушедшей из жизни матери. В качестве способа выражения отцовских чувств мужчина выбрал прически.

Отец-одиночка стал каждый день создавать девочке новый образ, а когда столкнулся с трудностями, записался на специальные курсы. После окончания учебы американец стал с легкостью оформлять на голове дочери рыбий хвост, французскую и классическую косы.

«Я был в шоке, когда узнал, насколько легко делать узел», — вспоминает Грег Викхерст.

Через некоторое время мужчина понял, что создание причесок стало делом всей его жизни. Вдовец придумывает новые образы только для одной модели — своей малышки. Грег Викхерст активно ведет аккаунты в социальных сетях и показывает свои творенья подписчикам. Кроме того, американец проводит мастер-классы для родителей, желающих радовать детей оригинальными прическами.

Instagram @thehairdad

Яркие образы маленькой Иззи уже покорили пользователей сети. Более того, девочка уже частично начинает перенимать навыки своего отца и пытается создавать себе что-то сама.

По сути Грег Викхерст стал примером для мужчин, которые по тем или иным причинам потеряли жен. Американец не променял ребенка на алкоголь или наркотики, не окунулся с головой в работу, чтобы абстрагироваться от свалившихся забот. Мужчина полностью посвятил себя дочери, которая ежедневно дарит ему свою любовь в качестве благодарности.