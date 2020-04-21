Каковы шансы на проведение школьных балов в Москве и Санкт-Петербурге?

Отменят ли в России выпускные вечера из-за коронавируса COVID-19?

Фото: ТАСС / Савостьянов Сергей

Тема:
ЕГЭ 2020

Последствия распространения коронавируса ощутили на себе абсолютно все сферы: шоу-бизнес, ритейл, коммерческая недвижимость, система образования и даже политика. В борьбе против COVID-19 закрылись школы, приостановили работу кинотеатры и музеи, а также отменились крупнейшие мероприятия, в числе которых оказался и песенный конкурс «Евровидение».

Учащиеся школ и будущие выпускники тем временем готовятся сдавать экзамены позже обычного. Перенос дат экзаменационных работ грозится сбить привычный ход событий для миллионов детей и подростков, которые в 2020-м должны перейти в другой класс или окончить школу. В то же время самих детей куда больше интересует судьба выпускных балов.

5-tv.ru выяснил, каковы шансы, что из-за эпидемии коронавируса власти все-таки отменят школьные выпускные вечера и что по этому поводу говорят чиновники.

Из-за коронавируса проведение выпускных оказалось под вопросомИз-за коронавируса проведение выпускных оказалось под вопросом. globallookpress.com / Armin Weigel

Отменят ли школьные выпускные в Москве

Главный выпускной бал для московских абитуриентов должен состояться в ночь с 23 по 24 июня в СК «Лужники». В прошлом году торжество собрало более 55 тысяч человек. В рамках празднования окончания школы для москвичей выступили самые популярные исполнители, в числе которых был рэпер Feduk и Егор Крид.

Охватившая страну эпидемия коронавируса COVID-19 рассадила по домам не только учащихся средней и начальной школ, но и 11-классников. Первое требование успешной борьбы с коронавирусом — максимальная самоизоляция и отказ от посещения мест с высокой плотностью людей. Сам собой возникает вопрос о возможной отмене школьного выпускного бала в «Лужниках».

В 2020-м главный выпускной Москвы должен пройти в СК «Лужники»В 2020-м главный выпускной Москвы должен пройти в СК «Лужники». ТАСС / Мальгавко Сергей

По признанию зампреда комитета Госдумы по образованию и науки Любови Духаниной, у властей есть сомнения касаемо того, что учебный год завершится в срок. Политик также напомнила, что некоторые в рамках празднования тех или иных торжеств в период самоизоляции собираются в онлайн-играх и даже устраивают дистанционные квесты. При этом Любовь Духанина не уточнила, отменят ли намеченные июнь этого года школьные выпускные.

Отменят ли школьные выпускные в Петербурге

В Санкт-Петербурге школьные балы проводятся в середине июне. На разных площадках выступают популярные среди молодежи исполнители, а город пестрит летними красками и радует жителей теплой погодой. В 2020-м выпускные у школьников оказались под риском переноса или полной отмены из-за эпидемии коронавируса в Петербурге.

В то же время правительство пока не подтвердило, но и не опровергло возможность отказа от проведения школьных выпускных в культурной столице.

Школьные выпускные могут сорваться из-за нарушителей режима самоизоляцииШкольные выпускные могут сорваться из-за нарушителей режима самоизоляции. ТАСС / Феоктистов Дмитрий

В начале апреля школьники перешли на удаленный режим обучения. ВПР, а также ЕГЭ, ОГЭ, ГИА, а также вступительные экзамены в вузы перенесли на две недели вперед. Вместе с тем остается открытым вопрос, не отменят ли и выпускные в Санкт-Петербурге.

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, школьные выпускные все-таки не отменят. Политик также добавил, что для того, чтобы праздник миллионов подростков все-таки состоялся, виновникам торжества необходимо соблюдать правила самоизоляции.

Ранее 5-tv.ru писал о, что вузы могут отменить государственные экзамены из-за коронавируса.

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