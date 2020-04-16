Звезда шансона рассказала, насколько строго относится к гигиене во время пандемии коронавирусной инфекции.

«Слава Богу, я не одна»: с кем проводит время в самоизоляции Любовь Успенская

Фото: Instagram @uspenskayalubov_official

Тема:
Эпидемия коронавируса

Конфликт Любови Успенской с дочерью Татьяной Плаксиной закончился уходом наследницы из родительского дома. Однако «королева шансона» не осталась одна в период пандемии, пишет сайт «Дни.ру».

Артистка рассказала, что накануне объявления режима самоизоляции к ней в гости зашла приятельница. В результате они стали делить одну крышу.

«Слава Богу, я не одна. Со мной и подруга, и друзья, которые работают в доме — помощница, домработница, управляющий. Конечно, и мои животные», — поделилась Успенская в телепрограмме «Сидим дома со звездами».

По словам певицы, они с подругой строго соблюдают гигиену — моют руки каждый час, прикасаются к продуктам только в перчатках. Их покупает водитель звезды и оставляет у ворот. Там покупки забирает управляющий. Перед употреблением продукты тщательно промывают.

Ранее 5-tv.ru писал, что Успенская нашла мужчину всей своей жизни.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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