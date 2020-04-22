Частная пилорама полыхает в Новгородской области

Частная пилорама полыхает в деревне Пономарево Пестовского района Новгородской области. Как стало известно 5-tv.ru, на данный момент огонь бушует в металлическом ангаре на площади более тысячи квадратных метров.

«В деревне Пономарево происходит пожар на частной пилораме в металлическом ангаре на площади 1250 квадратных метров», — сообщили в региональном МЧС.

К месту ЧП стянуты пожарные расчеты. В ликвидации возгорания задействовано 17 пожарных и пять единиц техники. По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Причину пожара на пилораме предстоит выяснить группе дознавателей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожары в зоне отчуждения ЧАЭС подошли к границе с Белоруссией.