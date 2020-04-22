Пожар в зоне отчуждения Чернобыля приближается к Беларуси. Огонь сейчас бушует в 17 километрах от границы между странами. Спасатели всеми силами пытаются остановить стихию. В тушении задействовали пожарный поезд. При этом угрозы хранилищу радиоактивных отходов Чернобыльской АЭС нет. Главные усилия сейчас направлены на то, чтобы не дать разгореться тлеющим пням, бурелому и двум торфяникам.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что пожар в Чернобыльской зоне почти достиг хранилища с радиоактивными отходами. По предварительным данным, причиной лесных пожаров мог стать поджог.