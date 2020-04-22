В Житомирской области спасатели продолжают тушить масштабные пожары. Для этого применяется даже специальный поезд.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © facebook.com/ MNSKOB, 5-tv.ru

Тема:
Украинский кризис

Пожар в зоне отчуждения Чернобыля приближается к Беларуси. Огонь сейчас бушует в 17 километрах от границы между странами. Спасатели всеми силами пытаются остановить стихию. В тушении задействовали пожарный поезд. При этом угрозы хранилищу радиоактивных отходов Чернобыльской АЭС нет. Главные усилия сейчас направлены на то, чтобы не дать разгореться тлеющим пням, бурелому и двум торфяникам.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что пожар в Чернобыльской зоне почти достиг хранилища с радиоактивными отходами. По предварительным данным, причиной лесных пожаров мог стать поджог.

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