«Это жестко!» — Александр Емельяненко побрился налысо в самоизоляции
Боец смешанных единоборств выложил в сеть домашнее видео, снятое в ванной.
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Фото, видео: Instagram @alexemelyanenko
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко на своей странице в Instagram выложил видео, на котором показал подписчикам, как побрился налысо в режиме самоизоляции из-за коронавируса.
38-летний спортсмен посетовал, что в условиях угрозы распространения COVID-19 все парикмахерские приостановили работу.
«Все парикмахерские закрыты, но выглядеть как-то надо нормально. Вот и я решил побриться налысо», — комментирует Александр Емельяненко и включает машинку.
Вскоре боец выбрил себе «профессорскую плешь» и сделал паузу. Александр Емельяненко отметил, что ему не суждено быть лысым, так как волос у него в достатке. Спортсмен призвал подписчиков досмотреть ролик до конца, чтобы увидеть татуировку, которая была скрыта шевелюрой.
«Так бы я выглядел, если бы у меня была лысина. Вообще, у меня хорошо растут волосы, и лысым я не буду. Сейчас достригусь еще чуть-чуть и покажу вам свою татуировку на голове. Давно я ее не видел. Здесь у меня паучок сидит на голове. Вот такая у меня лысина», — сказал Александр Емельяненко.
В завершении боец смешанных единоборств призвал пользователей последовать его примеру и постричься наголо.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александра Емельяненко вызвала на бой симпатичная подписчица.
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