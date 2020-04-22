«Все у меня отлично на личном»: Билан рассказал, что уже два года состоит в отношениях

Известный российский поп-исполнитель Дима Билан неожиданно признался поклонникам, что уже давно состоит в романтических отношениях. Такое внезапное заявление артист сделал после того, как один из пользователей в комментариях под новым снимком музыканта в Instagram посоветовал ему жениться.

«Хозяйственный — пора жениться», — написал подписчик.

В ответ Билан выразил свои убеждения насчет свадьбы и рассказал фанатам, что уже два года счастлив, поскольку нашел свою вторую половинку, однако, кто это именно, не уточнил.

«Штамп — для меня ничто и формальность! Я все даю и без него! Не переживайте! Все у меня отлично на личном! Я был не собой несколько лет! Два года как заново нашел себя! И в постоянных отношениях уже давно! Не делайте из меня страдальца! Я счастливый человек!», — отметил исполнитель.

Instagram @bilanofficial

Прочитав его комментарий, поклонники признались, что рады за музыканта и пожелали ему счастья в личной жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дима Билан показал редкое фото с мамой в ее день рождения.