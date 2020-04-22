«Все у меня отлично на личном»: Билан рассказал, что уже два года состоит в отношениях
Поделиться подробностями личной жизни артиста вынудил один из подписчиков в Instgram.
Закрыть
Смотрите также:
Страстная суббота 18 апреля: что категорически нельзя делать за день до Пасхи
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 апреля
Поклонники гадают, что за мужчина вместе с Самойловой и детьми красил яйца на Пасху
«По тысяче долларов за подписку»: Деми Роуз решила помочь оставшимся без работы из-за пандемии
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака
Приметы на Пасху 19 апреля: Как нужно провести этот день, чтобы привлечь благополучие
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 апреля, для всех знаков зодиака
«Снова?!» — Тина Кунаки озадачила фанатов снимками в «интересном» положении
Фото, видео: Instagram @bilanofficial
Известный российский поп-исполнитель Дима Билан неожиданно признался поклонникам, что уже давно состоит в романтических отношениях. Такое внезапное заявление артист сделал после того, как один из пользователей в комментариях под новым снимком музыканта в Instagram посоветовал ему жениться.
«Хозяйственный — пора жениться», — написал подписчик.
В ответ Билан выразил свои убеждения насчет свадьбы и рассказал фанатам, что уже два года счастлив, поскольку нашел свою вторую половинку, однако, кто это именно, не уточнил.
«Штамп — для меня ничто и формальность! Я все даю и без него! Не переживайте! Все у меня отлично на личном! Я был не собой несколько лет! Два года как заново нашел себя! И в постоянных отношениях уже давно! Не делайте из меня страдальца! Я счастливый человек!», — отметил исполнитель.
Прочитав его комментарий, поклонники признались, что рады за музыканта и пожелали ему счастья в личной жизни.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дима Билан показал редкое фото с мамой в ее день рождения.
Читайте также
56%
0.78 83.68
1.06
Нашли ошибку?