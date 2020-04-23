🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 апреля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 23 апреля, когда Луна находится в Тельце, астрологи советуют провести день активно. Пришло время, когда нужно перестать бояться своей смелости и взять быка за рога. ♈ Овен

Тьма сосуществует со светом. Тонкий танец Солнца и Луны подтверждает двойственность жизни. Итак, почему вы избегаете теневых аспектов вашей личности? Просто сегодня примите все, что исходит из вашего подсознания, не осуждайте себя за мысли и избавьтесь от желания повесить на себя ярлык. Это поможет вам понять, что нет ничего хорошего или плохого. Все относительно.

Космический совет: примите все, что с вами происходит.

♉ Телец

Благодарность — это мощная практика, поднимающая ваши вибрации и направляющая вас на чудеса, которые вы приглашаете в свою жизнь. Поблагодарите Вселенную за все, что у вас есть, и все, что еще впереди. Цените людей вокруг — они были для вас основной системой поддержки. Вселенная хочет, чтобы вы знали: то, чего вы желаете и чего заслуживаете, уже на пути к вам.

Космический совет: готовьтесь к появлению чудес.

♊ Близнецы

Какую историю вы повторяете себе и другим? Вы герой, забирающий приз, или жертва, которой судьба говорит о гибели и мраке? Это правда — есть некоторые вещи, которые предопределены, но свободная воля играет неотъемлемую роль в принятии решения о том, как все будет складываться. Используйте эту силу с умом. Вы находитесь в процессе проявления желаемой жизни.

Космический совет: самое время поверить в свои силы.

♋ Рак

Когда мы попадаем в сеть, нам трудно увидеть, как далеко мы продвинулись или сколько драконов мы убили по пути. Найдите минутку, чтобы признать свою силу. Прошепчите себе слова ободрения. Вы поймете, что находитесь на правильном пути и все ближе и ближе к месту назначения.

Космический совет: продолжайте вкладываться в работу.