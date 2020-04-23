🧙♀ Гороскоп на сегодня, 23 апреля, для всех знаков зодиака
Сегодня, 23 апреля, когда Луна находится в Тельце, пришло время для смелых, активных действий и принятия самих себя.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 23 апреля, когда Луна находится в Тельце, астрологи советуют провести день активно. Пришло время, когда нужно перестать бояться своей смелости и взять быка за рога.
♈ Овен
Тьма сосуществует со светом. Тонкий танец Солнца и Луны подтверждает двойственность жизни. Итак, почему вы избегаете теневых аспектов вашей личности? Просто сегодня примите все, что исходит из вашего подсознания, не осуждайте себя за мысли и избавьтесь от желания повесить на себя ярлык. Это поможет вам понять, что нет ничего хорошего или плохого. Все относительно.
Космический совет: примите все, что с вами происходит.
♉ Телец
Благодарность — это мощная практика, поднимающая ваши вибрации и направляющая вас на чудеса, которые вы приглашаете в свою жизнь. Поблагодарите Вселенную за все, что у вас есть, и все, что еще впереди. Цените людей вокруг — они были для вас основной системой поддержки. Вселенная хочет, чтобы вы знали: то, чего вы желаете и чего заслуживаете, уже на пути к вам.
Космический совет: готовьтесь к появлению чудес.
♊ Близнецы
Какую историю вы повторяете себе и другим? Вы герой, забирающий приз, или жертва, которой судьба говорит о гибели и мраке? Это правда — есть некоторые вещи, которые предопределены, но свободная воля играет неотъемлемую роль в принятии решения о том, как все будет складываться. Используйте эту силу с умом. Вы находитесь в процессе проявления желаемой жизни.
Космический совет: самое время поверить в свои силы.
♋ Рак
Когда мы попадаем в сеть, нам трудно увидеть, как далеко мы продвинулись или сколько драконов мы убили по пути. Найдите минутку, чтобы признать свою силу. Прошепчите себе слова ободрения. Вы поймете, что находитесь на правильном пути и все ближе и ближе к месту назначения.
Космический совет: продолжайте вкладываться в работу.
♌ Лев
Сдача — не акт поражения. Это акт полной веры. Это внутреннее знание, что есть нечто за пределами вашего понимания. Нечто, что присматривает за вами и перенаправляет вашу колесницу в правильном направлении. Возможно, вы не сможете сразу понять, что происходит, и это нормально. Отдых. Интеграция. Прочитайте свою любимую книгу. Попробуйте латте с куркумой. Научиться нажимать кнопку «принять» — это первый шаг к тому, чтобы освободить место для предстоящего.
Космический совет: следуйте по пути наименьшего сопротивления.
♍ Дева
Иногда мы настолько зацикливаемся на идее того, кем мы должны быть, что становимся пленниками этой личности. Артист, танцор, диджей, поэт, фотограф, активист, целитель, путешественник… Это только те роли, которые вы играете. Они не определяют, кто вы есть. Ваше истинное «я» — это просто энергия — энергия в ее самой дикой и самой неприрученной форме. Сегодня звезды вас просят соединиться с магией, которая обитает внутри и обладает способностью преодолевать все границы.
Космический совет: выйдите за пределы собственной личности.
♎ Весы
Как воздушный знак, вы находите свое блаженство в общении всех видов. Вы оборотень, маг и рассказчик. Эта фаза вашей жизни не только предлагает замечательные идеи, но и находит способ воплотить их в жизнь. Итак, с какими концепциями вы заигрываете сегодня? Независимо от того, есть ли у вас сценарий или картина в работе, Вселенная просит вас сдаться процессу создания.
Космический совет: путь к спасению — творчество.
♏ Скорпион
Рассмотрите искусство ненасильственного общения, практику, которая ликвидирует разрыв между людьми, используя качества доброты и сострадания. Отпустите суждения. Найдите минутку, чтобы послушать, что другой человек говорит вам. Их сторона истории так же важна, как и ваша. Расскажите, как вы чувствуете определенную ситуацию, а не нападайте на другого человека. «Хотелось бы, чтобы вы помогли мне с посудой», всегда лучше, чем «Почему вы всегда устраиваете такой беспорядок?».
Космический совет: рассмотрите ненасильственное общение.
♐ Стрелец
Вы уже столкнулись с глубиной своей тьмы. Больше нечего бояться. Отпустите старый образ жизни, исполнив интимный танец с темами воскресения и перерождения. Как вы мечтаете, чтобы выглядела ваша жизнь? Какое наследие вы жаждете оставить? Сейчас самое время начать строить фундамент новой жизни.
Космический совет: настало время возрождения.
♑ Козерог
Это нормально — чувствовать себя потерянным и растерянным. Что не в порядке, так это то, что вы наполовину оставляете свои мечты. Не позволяйте своей внешней реальности загипнотизировать вас, заставляя поверить, что вы находитесь на нисходящей спирали. Посмотрите за пределы иллюзии. Напомните себе, почему вы начали свое путешествие. Вселенная посылает вам дополнительный удар смелости и расчищает путь для вашей окончательной победы. Доверьтесь тому, что происходит за кулисами.
Космический совет: держите клятву верности выбранному пути.
♒ Водолей
Закон притяжения гласит, что когда намерения совпадают с убеждениями и вдохновенными действиями, начинают происходить большие сдвиги. Пусть энергия новолуния вдохновит вас посадить новые семена и подготовиться к совместному творчеству в сотрудничестве со Вселенной. Вы заслуживаете того, чтобы жить лучшей жизнью, Водолей. Продолжайте быть мужественным (несмотря на ваши страхи). Вы делаете смелые шаги в будущее, о котором всегда мечтали. Поверьте, что препятствия будут дрожать при виде вашей силы воли.
Космический совет: посадите семена с намерением и приготовьтесь к вдохновенным действиям.
♊ Рыбы
Учитывая неопределенность, которая нас окружает, вы можете поставить под сомнение свои мечты и даже отказаться от некоторых проектов. Временные ситуации могут пытаться загипнотизировать вас. Однако звезды хотят, чтобы вы смотрели за пределы иллюзии, помнили, кто вы есть и почему вы пришли сюда. Лучшее еще впереди.
Космический совет: будьте смелым и бесстрашным в погоне за своей мечтой.
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