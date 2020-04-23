Константин Меладзе утвердил пикантные фото Веры Брежневой
Певица заскучала во время самоизоляции и поделилась снимками с невероятно откровенной фотосессии. Супруг — одобрил.
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Фото, видео: Instagram @ververa
Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева не скрывает от поклонников любви к самой себе. Это и неудивительно — в свои 38 лет певица выглядит просто шикарно. На этот раз поп-дива опубликовала в Instagram серию снимков, на которых позирует в сексуальном бежевом боди.
Фотосессия звезды произвела в сети настоящий фурор. Однако некоторые юзеры задумались над тем, как на подобные пикантные фото реагирует супруг знаменитости — продюсер Константин Меладзе.
«Интересно, а муж не ревнует за откровенные фото?» — поинтересовался подписчик.
«Он их утверждает!» — заявила артистка.
Некоторые пользователи соцсети негативно отреагировали на опубликованные соблазнительные кадры. Злопыхатели оставили под постом Веры Брежневой множество нелицеприятных комментариев.
«У вас дети подрастают, не стыдно, когда увидят?»
«Вы же певица, а не порнозвезда! Или вам не хватает внимания? Стыдно даже мне!»
«Этим фото она выражает свою неудовлетворенность»;
«Жуткие фото. Окна моет что ли?» — написали хейтеры.
Однако большинство подписчиков Веры Брежневой все же восхитились ее откровенной фотосессией. Фанатов впечатлили идеальная фигура любимицы и ее потрясающая сексуальная энергетика на снимках.
«С каждым днем становитесь все краше и краше! Вы — изюминка шоу-бизнеса!» — высказался поклонник.
Ранее 5-tv.ru писал, что Вера Брежнева взволновала фанатов фото топлес.
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