Константин Меладзе утвердил пикантные фото Веры Брежневой

Певица заскучала во время самоизоляции и поделилась снимками с невероятно откровенной фотосессии. Супруг — одобрил.

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Фото, видео: Instagram @ververa

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева не скрывает от поклонников любви к самой себе. Это и неудивительно — в свои 38 лет певица выглядит просто шикарно. На этот раз поп-дива опубликовала в Instagram серию снимков, на которых позирует в сексуальном бежевом боди.

Фотосессия звезды произвела в сети настоящий фурор. Однако некоторые юзеры задумались над тем, как на подобные пикантные фото реагирует супруг знаменитости — продюсер Константин Меладзе.

«Интересно, а муж не ревнует за откровенные фото?» — поинтересовался подписчик.

«Он их утверждает!» — заявила артистка.

Instagram @ververa

Некоторые пользователи соцсети негативно отреагировали на опубликованные соблазнительные кадры. Злопыхатели оставили под постом Веры Брежневой множество нелицеприятных комментариев.

«У вас дети подрастают, не стыдно, когда увидят?»

«Вы же певица, а не порнозвезда! Или вам не хватает внимания? Стыдно даже мне!»

«Этим фото она выражает свою неудовлетворенность»;

«Жуткие фото. Окна моет что ли?» — написали хейтеры.

Однако большинство подписчиков Веры Брежневой все же восхитились ее откровенной фотосессией. Фанатов впечатлили идеальная фигура любимицы и ее потрясающая сексуальная энергетика на снимках.

«С каждым днем становитесь все краше и краше! Вы — изюминка шоу-бизнеса!» — высказался поклонник.

Ранее 5-tv.ru писал, что Вера Брежнева взволновала фанатов фото топлес.

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