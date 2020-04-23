Скончалась двукратная номинантка на премию «Оскар» актриса Ширли Найт

Голливудская актриса, дважды номинированная на премию «Оскар», Ширли Найт скончалась в возрасте 83 лет. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

По данным издания, артистка умерла от естественных причин в доме своей дочери.

На счету Ширли Найт съемки в нескольких десятках фильмов и сериалов. Знаменитость номинировали на премию Американской академии кинематографических искусств и наук за исполнение ролей в кинокартинах «Сладкоголосая птица юности» и «Тьма наверху лестницы». Кинозвезда также становилась лауреатом премии «Тони» и обладательницей трех статуэток «Эмми».

Ширли Найт почти 30 лет прожила в браке с английским сценаристом и телеведущим Джоном Хопкинсом. Однако в 1998 году супруг актрисы скончался.

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