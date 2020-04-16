Скончалась звезда сериалов «Спрут» и «Элен и ребята»

Звезда сериалов «Спрут» и «Элен и ребята» Патрисия Милларде умерла на 64-м году жизни. Французская актриса хорошо известна советским и российским зрителями по роли судьи Сильвии Конти в культовом итальянском сериале «Спрут».

О смерти кинозвезды сообщил журналист Дэвид Маджио в своем блоге. По его данным, актриса скончалась 13 апреля в госпитале Сан-Камилло в Риме от сердечного приступа.

За 43 года актерской карьеры Милларде сыграла в большом количестве кинофильмов и сериалов. Среди наиболее известных ее работ роли в таких лентах, как «Крысиные бега», «Бум-2», «Горячий шоколад», «Жестокая справедливость», «Элен и ребята», «Спруты» с четвертого по десятый.

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