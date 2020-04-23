С такой инициативой выступила Федерация независимых профсоюзов РФ.

Базовые оклады для бюджетников могут ввести в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Базовые оклады для врачей, преподавателей и других работников бюджетной сферы могут ввести в России. С такой инициативой выступила Федерация независимых профсоюзов РФ (ФНПР). Об этом пишут «Известия».

По словам заместителя председателя Общероссийского профсоюза образования Татьяны Куприяновой, в настоящий момент должностные оклады работников бюджетных организаций могут даже не достигать минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного на федеральном уровне.

Татьяна Куприянова утверждает, что ставки учителей более чем в 70% регионов РФ ниже данного показателя.

Создание базовых окладов поможет сократить неравенство заработной платы в разных регионах страны. Также их появление способствует повышению уровня федеральных гарантий при оплате труда бюджетников.

Инициативу планируют рассмотреть уже 24 апреля на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

Ранее 5-tv.ru писал, что Госдума может запретить платить учителям, врачам и другим работникам бюджетной сферы меньше двух прожиточных минимумов.

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