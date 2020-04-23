Обыски проводятся в кабинете вице-премьера Прикамья

В кабинете первого вице-премьера правительства Пермского края Михаила Сюткина проводятся обыски. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Тем временем «КоммерсантЪ» сообщает, что в пресс-службе краевого правительства им подтвердили информацию о том, что в строительном блоке осуществляются следственные мероприятия.

«Оказывается содействие правоохранительным органам, их в первую очередь интересуют „старые“ проекты, в том числе по строительству зоопарка», — цитирует «КоммерсантЪ» пресс-службу, отмечая, что на месте работают сотрудники полиции.

По данным 5-tv.ru, правоохранители изымают документацию из канцелярии департамента строительства. Работают сотрудники полиции и Следственного комитета. По предварительной информации, обыски могут быть связаны с уголовным делом о хищении 130 миллионов бюджетных средств при строительстве нового зоопарка в Перми.

Михаил Сюткин занимал должность заместителя председателя правительства — министра строительства Пермского края с 2017 года. В конце того года он был назначен первым вице-премьером краевого правительства. В его обязанности входило курирование строительного, транспортного и имущественного блоков. В минувшего году он покинул пост министра строительства.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в отделе ГИБДД Красногвардейского района Петербурга прошли обыски. По предварительным данным, одного из сотрудников инспекции подозревают во взяточничестве.