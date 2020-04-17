В отделе ГИБДД по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга прошли обыски. Как сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, следственные мероприятия связаны с делом о взяточничестве. В нарушениях подозревается один из сотрудников государственной инспекции.

Его личность не раскрывается. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что оперуполномоченный ОВД оперативно-разыскного отдела Московской областной таможни задержан в столице. Ему предъявлено обвинение по делу о взятке в особо крупном размере. Следствие ходатайствует об аресте предполагаемого преступника.