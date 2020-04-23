За сутки число инфицированных COVID-19 в России увеличилось на 4774
Полностью выздоровел от коронавирусной инфекции 471 человек. Общее число вылечившихся достигло 4891.
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За последние сутки в России коронавирусом заразились 4774 человека в 81 регионах. Общее число достигло 62773, из них полностью выздоровели 4891 человек. Проведено более 2,4 миллионов тестов. Об этом сообщает оперштаб.
По данным на 23 апреля — зафиксировано 42 летальных исхода. Таким образом, число умерших достигло — 555 человек. Медики отмечают, что 47,8% вновь зараженных не имеют клинических проявлений болезни.
Статистика по регионам:
- Москва — 1959
- Московская область — 688
- Санкт-Петербург — 191
- Мурманская область — 97
- Ямало-Ненецкий АО — 94
- Нижегородская область — 73
- Ростовская область — 71
- Ярославская область — 65
- Брянская область — 60
- Краснодарский край — 58
- Республика Татарстан — 57
- Ставропольский край — 55
- Калужская область — 53
- Владимирская область — 46
- Чувашская Республика — 43
- Ленинградская область — 39
- Республика Ингушетия — 39
- Саратовская область — 39
- Хабаровский край — 38
- Рязанская область — 37
- Республика Дагестан — 37
- Красноярский край — 35
- Белгородская область — 32
- Курская область — 32
- Ульяновская область — 32
- Республика Северная Осетия — 31
- Республика Мордовия — 28
- Свердловская область — 28
- Тверская область — 27
- Республика Башкортостан — 26
- Самарская область — 26
- Воронежская область — 25
- Липецкая область — 25
- Тульская область — 25
- Кабардино-Балкарская Республика — 25
- Карачаево-Черкесская Республика — 24
- Чеченская Республика — 24
- Кировская область — 24
- Тамбовская область — 23
- Оренбургская область — 23
- Тюменская область — 22
- Пермский край — 21
- Волгоградская область — 20
- Приморский край — 19
- Новгородская область — 17
- Астраханская область — 17
- Новосибирская область — 17
- Костромская область — 16
- Республика Коми — 15
- Республика Марий Эл — 15
- Пензенская область — 15
- Камчатский край — 15
- Ивановская область — 14
- Еврейская АО — 14
- Ханты-Мансийский АО — 12
- Республика Хакасия — 12
- Республика Саха (Якутия) — 12
- Орловская область — 11
- Кемеровская область — 11
- Республика Бурятия — 10
- Удмуртская Республика — 9
- Челябинская область — 9
- Томская область — 9
- Магаданская область — 9
- Калининградская область — 8
- Алтайский край — 8
- Омская область — 8
- Смоленская область — 7
- Вологодская область — 6
- Республика Калмыкия — 6
- г. Севастополь — 6
- Республика Карелия — 5
- Курганская область — 5
- Республика Крым — 5
- Псковская область — 4
- Архангельская область — 3
- Забайкальский край — 3
- Амурская область — 2
- Республика Адыгея — 1
- Республика Алтай — 1
- Республика Тыва — 1
Полезная информация:
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телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
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