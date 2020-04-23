За последние сутки в России коронавирусом заразились 4774 человека в 81 регионах. Общее число достигло 62773, из них полностью выздоровели 4891 человек. Проведено более 2,4 миллионов тестов. Об этом сообщает оперштаб.

По данным на 23 апреля — зафиксировано 42 летальных исхода. Таким образом, число умерших достигло — 555 человек. Медики отмечают, что 47,8% вновь зараженных не имеют клинических проявлений болезни.

За сутки число инфицированных COVID-19 в России увеличилось на 4774 1/1

Статистика по регионам:

Москва — 1959

Московская область — 688

Санкт-Петербург — 191

Мурманская область — 97

Ямало-Ненецкий АО — 94

Нижегородская область — 73

Ростовская область — 71

Ярославская область — 65

Брянская область — 60

Краснодарский край — 58

Республика Татарстан — 57

Ставропольский край — 55

Калужская область — 53

Владимирская область — 46

Чувашская Республика — 43

Ленинградская область — 39

Республика Ингушетия — 39

Саратовская область — 39

Хабаровский край — 38

Рязанская область — 37

Республика Дагестан — 37

Красноярский край — 35

Белгородская область — 32

Курская область — 32

Ульяновская область — 32

Республика Северная Осетия — 31

Республика Мордовия — 28

Свердловская область — 28

Тверская область — 27

Республика Башкортостан — 26

Самарская область — 26

Воронежская область — 25

Липецкая область — 25

Тульская область — 25

Кабардино-Балкарская Республика — 25

Карачаево-Черкесская Республика — 24

Чеченская Республика — 24

Кировская область — 24

Тамбовская область — 23

Оренбургская область — 23

Тюменская область — 22

Пермский край — 21

Волгоградская область — 20

Приморский край — 19

Новгородская область — 17

Астраханская область — 17

Новосибирская область — 17

Костромская область — 16

Республика Коми — 15

Республика Марий Эл — 15

Пензенская область — 15

Камчатский край — 15

Ивановская область — 14

Еврейская АО — 14

Ханты-Мансийский АО — 12

Республика Хакасия — 12

Республика Саха (Якутия) — 12

Орловская область — 11

Кемеровская область — 11

Республика Бурятия — 10

Удмуртская Республика — 9

Челябинская область — 9

Томская область — 9

Магаданская область — 9

Калининградская область — 8

Алтайский край — 8

Омская область — 8

Смоленская область — 7

Вологодская область — 6

Республика Калмыкия — 6

г. Севастополь — 6

Республика Карелия — 5

Курганская область — 5

Республика Крым — 5

Псковская область — 4

Архангельская область — 3

Забайкальский край — 3

Амурская область — 2

Республика Адыгея — 1

Республика Алтай — 1

Республика Тыва — 1

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