Полностью выздоровел от коронавирусной инфекции 471 человек. Общее число вылечившихся достигло 4891.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Oliver Berg, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

За последние сутки в России коронавирусом заразились 4774 человека в 81 регионах. Общее число достигло 62773, из них полностью выздоровели 4891 человек. Проведено более 2,4 миллионов тестов. Об этом сообщает оперштаб.

По данным на 23 апреля — зафиксировано 42 летальных исхода. Таким образом, число умерших достигло — 555 человек. Медики отмечают, что 47,8% вновь зараженных не имеют клинических проявлений болезни.

За сутки число инфицированных COVID-19 в России увеличилось на 4774

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Статистика по регионам:

  • Москва — 1959
  • Московская область — 688
  • Санкт-Петербург — 191
  • Мурманская область — 97
  • Ямало-Ненецкий АО — 94
  • Нижегородская область — 73
  • Ростовская область — 71
  • Ярославская область — 65
  • Брянская область — 60
  • Краснодарский край — 58
  • Республика Татарстан — 57
  • Ставропольский край — 55
  • Калужская область — 53
  • Владимирская область — 46
  • Чувашская Республика — 43
  • Ленинградская область — 39
  • Республика Ингушетия — 39
  • Саратовская область — 39
  • Хабаровский край — 38
  • Рязанская область — 37
  • Республика Дагестан — 37
  • Красноярский край — 35
  • Белгородская область — 32
  • Курская область — 32
  • Ульяновская область — 32
  • Республика Северная Осетия — 31
  • Республика Мордовия — 28
  • Свердловская область — 28
  • Тверская область — 27
  • Республика Башкортостан — 26
  • Самарская область — 26
  • Воронежская область — 25
  • Липецкая область — 25
  • Тульская область — 25
  • Кабардино-Балкарская Республика — 25
  • Карачаево-Черкесская Республика — 24
  • Чеченская Республика — 24
  • Кировская область — 24
  • Тамбовская область — 23
  • Оренбургская область — 23
  • Тюменская область — 22
  • Пермский край — 21
  • Волгоградская область — 20
  • Приморский край — 19
  • Новгородская область — 17
  • Астраханская область — 17
  • Новосибирская область — 17
  • Костромская область — 16
  • Республика Коми — 15
  • Республика Марий Эл — 15
  • Пензенская область — 15
  • Камчатский край — 15
  • Ивановская область — 14
  • Еврейская АО — 14
  • Ханты-Мансийский АО — 12
  • Республика Хакасия — 12
  • Республика Саха (Якутия) — 12
  • Орловская область — 11
  • Кемеровская область — 11
  • Республика Бурятия — 10
  • Удмуртская Республика — 9
  • Челябинская область — 9
  • Томская область — 9
  • Магаданская область — 9
  • Калининградская область — 8
  • Алтайский край — 8
  • Омская область — 8
  • Смоленская область — 7
  • Вологодская область — 6
  • Республика Калмыкия — 6
  • г. Севастополь — 6
  • Республика Карелия — 5
  • Курганская область — 5
  • Республика Крым — 5
  • Псковская область — 4
  • Архангельская область — 3
  • Забайкальский край — 3
  • Амурская область — 2
  • Республика Адыгея — 1
  • Республика Алтай — 1
  • Республика Тыва — 1

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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