Джигурда рассказал, как ему угрожали из-за дела о наследстве Браташ

Никита Джигурда откровенно рассказал о судах за наследство Людмилы Браташ. Почему, чтобы доказать свою невиновность, ему пришлось рисковать жизнью? Кто угрожал актеру? И как звезде удалось отстоять свое честное имя и сохранить семью? Только в программе «Светская Хроника».

Никита Джигурда: «Суть в победе, что я здесь, меня не грохнули».

Никита Джигурда ликует: в деле о наследстве Людмилы Браташ наконец-то восторжествовала справедливость:

«На сегодня мы выиграли во Франции суды. Завещание признано действительным».

Владелица авиакомпании частных перевозок Людмила Браташ и Никита Джигурда дружили много лет. Женщина даже стала крестной матерью детей артиста. И когда бизнесвумен трагически погибла, для семьи Джигурды это стало настоящим ударом.

«Три пролома в черепе и лужа крови. Квартира перевернута вверх дном. Искали ценности. Вынесли все», — рассказал Джигурда в интервью программе «Светская Хроника».

После похорон началась борьба за многомиллионное наследство. Среди претендентов оказалась сестра погибшей Светлана Романова и близкий друг Никита Джигурда. Актер предъявил завещание Браташ, в котором говорилось, что все состояние Людмилы, включая недвижимость в Москве и Франции, достается его семье.

Никита Джигурда: «Браташ призналась, что написала завещание на Джигурду и Анисину. И, главное, в полиции зафиксировано от самой Браташ. Видеть, видеть Романову Светлану Браташ не хотела».

Сергей Воронов, адвокат Никиты Джигурды: «Суд возложил на нее обязанности, выплатить Марине Анисиной и Никите Борисовичу материальную компенсацию».

Однако Романову такой поворот не устроил. Она заявила: завещание — подделка. И подала на актера в суд.

Процесс растянулся почти на четыре года. Все это время Джигурда и Романова доказывали каждый свою правду. В ход шли взаимные упреки и оскорбления.

Дошло до того, что Светлана обвинила в смерти сестры Никиту. Якобы он спаивал женщину и давал ей запрещенные препараты. Но Никита с самого начала твердил: настоящее зло в этой истории — вовсе не он, а бывший водитель Людмилы — Дмитрий Куронов:

«Провели экспертизу. Таблетки от давления, которые он давал, категорически не сочетаются с алкоголем. Вплоть до летального исхода. Что и произошло».

По словам актера, после смерти Браташ вскрылось много неприятных фактов:

«Со счетов Браташ, за последние три года ее жизни, ушло больше трех миллионов евро. Куда они делись? Оказалось, что водитель пользовался ее карточкой».

В итоге Джигурде удалось доказать свою невиновность. Правда, эта борьба едва не стоила артисту жизни. Его буквально засыпали угрозами.

«Не копай, не лезь туда. Это серьезное дело. Тебя могут грохнуть или посадить. Марине во Францию инкогнито стали звонить, предупредить Джигурду, чтобы не лез», — признался Джигурда.

Даже его крепкий союз с Мариной Анисиной в тот момент чуть не распался. Недоброжелатели постоянно настраивали фигуристку против мужа.

Джигурда: «Вам нужно отмежеваться от него. Его посадят, и вы в пристежку. Напишите, что он бил вас, бил детей под тяжелыми наркотиками».

Актер делится, что люди, которые запугивали его семью, по-настоящему опасны:

«Все обвинения в мой адрес, естественно, были озвучены после того, что я стал поперек мафии».

Но Никита признается: отступить — означало сдаться. А это не в его репертуаре. Знающие люди посоветовали артисту максимально осветить ситуацию в СМИ, чтобы обезопасить себя и своих близких.

Никита Джигурда: «Меня сразу предупредили, если лезешь, то шумни. Чем громче шумнешь, тем больше вероятности, что ты останешься в живых».

И у него получилось. Правосудие оказалось на стороне шоумена:

«Все обвинения сняты. Ибо и полиция, и все доказали и зафиксировали факт того, что бывший водитель нашей кумы Людмилы Браташ последние 10 дней приходил к ней, приносил алкоголь, давал таблетки».

Джигурда сумел победить в этой битве. Он в очередной раз доказал, что ради спокойствия своих близких готов пойти на все.