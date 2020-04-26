Голливуд в режиме самоизоляции. Почему для певицы Пинк коронавирус стал серьезным семейным испытанием? Насколько сильно пострадает мировой кинематограф из-за эпидемии COVID-19? И как зарубежные и отечественные звезды помогают бороться с опасной болезнью? Только в программе «Светская Хроника»!

Американская певица Пинк переболела коронавирусом. Но самым страшным для нее стало то, что вместе с ней заболел и ее трехлетний сын Джеймсон.

Пинк: «Мы были очень больны, но особенно плохо болезнь протекала у Джеймсона. Я много ночей плакала. Я никогда так много не молилась в своей жизни. Никто не защищен от этого».

Из-за коронавируса у певицы усугубились симптомы астмы. Ей пришлось целую неделю использовать специальное устройство для ингаляции.

«Сейчас нам лучше. На прошлой неделе я жила на небулайзере. У меня сильно ухудшилась моя астма, с которой я живу всю жизнь. Стало очень, очень страшно, не буду врать», — рассказала певица.

Из-за эпидемии отменила свой визит в Россию Моника Белуччи. Итальянская актриса вместе с кинорежиссером Эмиром Кустурицей должны были стать гостями Московского международного кинофестиваля, который теперь перенесен на неопределенный срок.

Алексей Петрошевич, продюсер, режиссер: «Закладывается бюджет на таких гостей. И тоже здесь убытки, потому что техника, локация. За все же платятся деньги. И, естественно, все это ушло, скажем так, в никуда. На момент марта Голливуд потерял около 20 миллиардов долларов».

Мировые звезды жертвуют огромные суммы в фонды по борьбе с коронавирусом. Легендарный футболист Криштиану Роналду отправил деньги на строительство трех новых отделений интенсивной терапии. По данным СМИ, сумма пожертвования превысила один миллион евро, а это 82 миллиона рублей.

«Оставайтесь дома и давайте поможем всем работникам здравоохранения, борющимся за спасение жизней», — написал футболист на своей страничке в социальной сети.

Модельер Джорджио Армани пожертвовал почти полтора миллиона евро в миланские больницы. А дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана профинансировали проект для исследования коронавируса.

«Мы чувствуем необходимость сделать что-то, чтобы справиться с этим вирусом», — говорится в заявлении дизайнера.

Супруги Пенелопа Крус и Хавьер Бардем сделали пожертвование мадридским больницам, обеспечив их необходимыми медицинскими средствами гигиенической защиты.

«Нам с Хавьером удалось закупить 100 тысяч перчаток и 20 тысяч масок, которые сегодня были доставлены в больницу в Мадриде … Мы надеемся, что в ближайшее время сможем пожертвовать больше материалов, так необходимых в условиях текущего кризиса», — заявила Пенелопа Крус.

Не остался в стороне и «Терминатор» Арнольд Шварценеггер. На борьбу с коронавирусом и помощь врачам в США он передал один миллион долларов.

Шварценеггер: «Я верил, что мы все должны внести свой вклад, чтобы сделать мир лучше. Это простой способ защитить наших настоящих героев на передовой, в больницах. И я горд быть частью этого».

Даже несмотря на убытки из-за отмены концертов, российские знаменитости тоже жертвуют внушительные суммы, чтобы помочь отечественной медицине. Например, Дмитрий Нагиев направил десять миллионов рублей на закупку аппаратов для искусственной вентиляции легких.

Нагиев: «Я буду стараться жить, работать, любить так, чтобы вам не было за меня стыдно».

Футболист Федор Смолов вернулся в Россию из Испании, где играет за футбольный клуб «Сельта», и передал миллион рублей московской станции скорой помощи.

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская стала участницей благотворительной акции в поддержку врачей «Спасибо Вам».

«В такое тяжелое время, когда людям, особенно пожилым затруднительно себя обеспечить продуктами, выйти и просто обеспечить себя какой-то привычной жизнью. И, естественно, все, кто может в этой ситуации помочь, я считаю, должны объединиться. И считаю, что это очень хорошее дело», — рассказала Виталина Цымбалюк в интервью программе «Светская Хроника».

Артисты поблагодарила врачей больницы, которые трудятся на благо без сна и отдыха:

«Еще у нас сейчас более 50 букетов, которые мы повезем для того, чтобы поддержать врачей, которые круглосуточно (работают — Прим. ред.). В благодарность за их работу и за их отважную работу в это тяжелое время».

Стас Михайлов после болезни решил стать донором плазмы, чтобы помочь ученым в разработке вакцины.

Стас Михайлов: «Если у меня этот тест покажет наличие антител, если Роспотребнадзор подтвердит, я готов сдать свою плазму».

Коронавирус вызвал всплеск благотворительных инициатив. Теперь эпидемии противостоят не только врачи и волонтеры. Знаменитости со всех концов света вносят посильный вклад в борьбе с мировой эпидемией.