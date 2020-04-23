Зачем необходимо введение цифровых пропусков еще в 21 регионе РФ
Накануне в Минкомсвязи сообщили, что техническая возможность будет рассматриваться на следующей неделе.
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Власти 21-го региона России подали заявки на внедрение системы электронных пропусков. Уже на следующей неделе планируется рассмотреть техническую возможность подключения Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа.
Как заявили в пресс-службе МИНКОМСВЯЗИ, если решение будет одобрено — пропуска начнут выдавать в виде QR-кодов. Новая схема уже действует в Москве и Московской области.
«Опыт Китая показал, что система цифровых пропусков очень эффективна в сдерживании распространения вируса. В КНР пошли по собственному пути: каждому гражданину присваивался индивидуальный QR-код, который человек при передвижении по городу подносил к многочисленным сканерам — в магазинах, аптеках, во дворах. А специальная программа анализировала, пересекался ли этот индивид с инфицированными согражданами», — пояснил необходимость цифровых пропусков в интервью «Экономике сегодня» директор ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.
Эксперт добавил, что данная система поможет создать единую базу распространения COVID-19 в России и на основании ее данных с большей эффективностью бороться с коронавирусной инфекцией.
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