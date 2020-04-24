Как местные жители встречают приезжающих в Крым туристов?

Несмотря на ограничительные меры, введенные на полуострове, число рвущихся к морю отдыхающих увеличивается.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Nikolay Gyngazov, 5-tv.ru

Власти Крыма еще раз призывают воздержаться от поездок на полуостров — сейчас не время для путешествий. Но, несмотря на все ограничительные меры, упрямые туристы рвутся к морю. А впереди майские праздники и, как опасаются эксперты, поток отдыхающих увеличится, а вместе с ним и число заболевших. Как сейчас встречают приезжих жители Крыма? Корреспондент МИЦ «Известия» Мери Бадунц провела эксперимент. Подробности в репортаже.

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