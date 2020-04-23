Экс-супруга адвоката Жорина «спалила» его, оставив комментарий под фото
Наталья Рагозина отметила, что юрист опубликовал в Instagram архивный снимок, который давно делала именно она.
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Фото, видео: Instagram @advokatzhorin
Бывшая жена звездного адвоката Сергея Жорина оставила провокационный комментарий под его новой фотографией. На своей странице в Instagram эксперт разъяснил юридические аспекты ограничительных мер, введенных в России в связи с коронавирусом. Свой пост он сопроводил снимком, на котором запечатлен возле бассейна. Позади открывается восхитительный вид на море.
После публикации Жорина на его экс-супругу, чемпионку мира по боксу Наталью Рагозину, вероятно, нахлынули воспоминания, и она поспешила ими поделиться с адвокатом. Рагозина напомнила юристу, что это фото когда-то давно делала именно она.
«Я фото делала помню. Было время», — написала она и поставила эмодзи в виде сердца.
Юрист тут же откликнулся, с иронией отметив, что бывшая жена его «спалила».
«Спалила поляну», — написал он.
Некоторые пользователи удивились такому дружелюбному общению бывших супругов. Впрочем, Жорин никогда не скрывал, что смог сохранить прекрасные отношения с бывшей женой.
Например, ранее 5-tv.ru писал, что юрист неожиданно пришел поздравить с днем рождения Рагозину.
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