Экс-супруга адвоката Жорина «спалила» его, оставив комментарий под фото

Бывшая жена звездного адвоката Сергея Жорина оставила провокационный комментарий под его новой фотографией. На своей странице в Instagram эксперт разъяснил юридические аспекты ограничительных мер, введенных в России в связи с коронавирусом. Свой пост он сопроводил снимком, на котором запечатлен возле бассейна. Позади открывается восхитительный вид на море.

После публикации Жорина на его экс-супругу, чемпионку мира по боксу Наталью Рагозину, вероятно, нахлынули воспоминания, и она поспешила ими поделиться с адвокатом. Рагозина напомнила юристу, что это фото когда-то давно делала именно она.

«Я фото делала помню. Было время», — написала она и поставила эмодзи в виде сердца.

Instagram @advokatzhorin

Юрист тут же откликнулся, с иронией отметив, что бывшая жена его «спалила».

«Спалила поляну», — написал он.

Некоторые пользователи удивились такому дружелюбному общению бывших супругов. Впрочем, Жорин никогда не скрывал, что смог сохранить прекрасные отношения с бывшей женой.

Например, ранее 5-tv.ru писал, что юрист неожиданно пришел поздравить с днем рождения Рагозину.